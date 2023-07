Riconoscimenti per meriti a cittadini e associazioni consegnati durante l'ultimo Consiglio comunale di Barge

Durante l’ultimo consiglio comunale di Barge l’amministrazione ha conferito molti riconoscimenti a cittadini e associazioni.

Il sindaco Ivo Beccaria assieme a consiglieri ed assessori ha consegnato degli attestati di stima a persone che o per le origini bargesi o per aver lavorato in associazioni, si sono prodigate per il bene del paese dell’Infernotto, prossimo ad essere riconosciuto come città.

Presenti alla cerimonia anche il consigliere provinciale Davide Sannazzaro e il direttore dell’Alberghiero Andrea Unia.

Tra le persone che hanno ricevuto l’encomio Giuseppe Comba, luogotenente della Marina militare che, nonostante il lavoro lo portasse lontano da Barge, ha sempre mantenuto la residenza nel paese.

Comba attualmente ricopre il ruolo di capo sezione della capitaneria di porto della Marina militare ad Imperia. Per essersi distinto in molte missioni all’estero nella zona dei Balcani ha recentemente ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Attestati di stima anche per i professori Giuseppe Iennaco (insegnante di enogastronomia) e la moglie Sandra Albano (di educazione motoria) entrambi docenti all’istituto Alberghiero “Paire” di Barge, lasceranno la scuola per trasferirsi al proprio paese d’origine nel salernitano, in Campania.

Attestati di stima sono stati consegnati anche a “Mare Tera” l’associazione bargese impegnata da oltre 30 anni nel diffondere le canzoni popolari in dialetto piemontese sul territorio.

Il riconoscimento è stato donato dal sindaco Beccaria al presidente emerito dell’associazione Giuseppe Martellotto per i 50 anni di presidenza del sodalizio. Premiato anche il suo successore Diego Bertolino al quale è stato passato il testimone.