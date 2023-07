A Narzole si inaugurano il marciapede ciclabile e la zona di atterraggio dell'elisoccorso

Un’estate importante a Narzole: due inaugurazioni e altrettanti lavori da chiudere entro fine agosto. Domenica 23 luglio sarà tagliato il nastro al marciapiede ciclibile in frazione Sant’Antonino. «Circa un kilometro che unisce Borgata Lucchi al centro dell’abitato. Un finanziamento da 80 mila Euro, ottenuto da fondi del comune, statali e in collaborazione con una ditta privata» fanno sapere la sindaca Paola Sguazzini ed il geometra Fabio Gambera.



Lunedì 24 luglio spazio ad un servizio che sta prendendo piede in diverse zone di Langhe e Roero: si inaugura con volo notturno la pista d’atterraggio dell’elisoccorso, realizzata vicino ai campi sportivi su un’area comunale e finanziata per il 75% da privati, con la restante cifra da fondi comunali. «Ringraziamo i privati - continuano la Sguazzini e Gambera - per la sensibilità dimostrata, segno di grande sinergia tra privato e pubblico. Un’opera importante per la comunità. Per ora l’atterraggio sarà in esclusiva per l’elisoccorso, e l’area sarà accessibile h24 tutti i giorni». Importo complessivo di spesa pari a circa 24 mila Euro.

Entro poche settimane verrà inaugurato il nuovo centro anziani, presso il salone di Palazzo Balocco ai giardinetti Pietro Dotta, con nuovi servizi e restyling del locale. Un’opera realizzata con fondi della fondazione CRC (circa 14 mila Euro) e soldi comunali (anche 14 mila Euro) per un totale di 28 mila Euro.

Spazio anche per lo sport: «Oltre al nuovo salone centro anziani, abbiamo investito 70 mila Euro per la conversione di un campo da tennis non illuminato in campo da padel che affiancherà quello da tennis illuminato. La gestione è dell’associzione tennisti di Narzole che così potranno dare questo nuovo servizio alla comunità che si cimenterà in uno sport che sta andando per la maggiore. Il campo sarà pronto per fine agosto» concludono il primo cittadino e il geometra.