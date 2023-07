Confcommercio a Bruxelles per la progettazione e rendicontazione dei Fondi Strutturali Europei 2021-2027

Nella giornata di ieri, lunedì 17 luglio, una delegazione di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo ha partecipato ad alcuni momenti importanti presso l’Europarlamento a Bruxelles. Oltre al presidente Luca Chiapella, erano presenti Mattia Germone, presidente As.Com. Monregalese, Agostino Gribaudo e Giulio Giletta, vice presidente vicario e direttore Ascom Savigliano, Luigi Barbero, direttore Ascom Bra.

Al suo arrivo, la delegazione è stata accolta da Alberto Marchiori nella sede di Confcommercio International in Avenue Marnix, inaugurata dalla confederazione fin dal 1981.

Successivamente la delegazione si è trasferita presso i locali del Comitato Economico Sociale Europeo, molto interessante è stata la partecipazione alla presentazione del volume di Mauro Cappello “Fondi Strutturali Europei 2021-2027, guida alla progettazione e alla rendicontazione”, alla cui stesura ha contribuito Luigi Patricelli, durante la quale l’autore ha dialogato con Alberto Marchiori, anche componente titolare dell’European Economic and Social Committee (EESC) per Confcommercio, alla presenza di Flavio Burlizzi, coordinatore di Unioncamere Europa e titolare dei rapporti con Eurochambres e Sistemi camerali UE ed Internazionalizzazione. Presenti esponenti di altre realtà imprenditoriali ed europarlamentari.

Il Comitato Economico Sociale Europeo (Cese) è un organo consultivo europeo composto da rappresentanti delle organizzazioni nazionali, esprime pareri sulle proposte legislative della Ue e ha facoltà di proporre pareri di iniziativa su temi socioeconomici di interesse specifico. L'Italia ha 24 membri e Confcommercio è presente nel Gruppo I (Datori di Lavoro) con Alberto Marchioni membro titolare.

Mauro Cappello è docente universitario presso l’Università degli Studi della Tuscia ed esperto di fondi europei, internal auditor, Professore di “Sustainable industrial logistic and digitalization”, docente nel Master "Alta qualificazione in innovazione gestionale per la finanza competitiva ed europrogettazione" - Fondi strutturali europei - Metodologia di progettazione europea (Project Cycle Management).

Ha maturato una profonda conoscenza della normativa sugli appalti pubblici, ambito nel quale ha svolto attività come progettista e direttore dei lavori di varie opere pubbliche.

Luigi Patricelli, avvocato presso lo studio legale Patricelli-Mingiardi, docente a contratto presso l’Università degli studi Roma Tre nel Corso di Perfezionamento in

“Progettazione e Finanziamenti europei”, diritto amministrativo, con particolare riferimento al partenariato pubblico-privato, al project financing ed agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. È stato Research fellow presso l'Istituto per la competitività e consulente giuridico presso l’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici del Ministero dello Sviluppo Economico.

La visita alle istituzioni europee si è conclusa con un tour del Parlamento europeo ed una serie di importanti incontri istituzionali.

“Si è trattato di una serie di incontri – interviene Luca Chiapella, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – per capire il funzionamento dell’Europarlamento e di tutte le sue componenti, direzioni generali ed opportunità per le nostre micro e Pmi”.

“L’intervento del Prof. Cappello – precisa Chiapella – è stato preciso e puntuale nel definire i campi d’applicazione dei fondi strutturali, aiutare le amministrazioni e gli stakeholders nella giusta progettazione e la successiva rendicontazione”.

“Confcommercio provinciale e le sue nove territoriali – conclude Luca Chiapella – sono a disposizione per affiancare e supportare le necessità degli enti locali e delle imprese”. #Confcommerciocè