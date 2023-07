Cose buone dalle Marittime: 40 prodotti hanno ottenuto il marchio “Qualità Parco APAM”

Tome e patate, trote affumicate e salami di cinghiale: sono alcuni dei prodotti che d’ora in poi potranno essere commercializzati utilizzando il marchio “Qualità Parco APAM”.

APAM è l’acronimo che identifica le Aree Protette delle Alpi Marittime, ente che gestisce i parchi delle Alpi Marittime e del Marguareis, insieme a otto r iserve sparse nelle valli e nella pianura cuneese, tra cui Crava-Morozzo, Ciciu del Villar, Grotta di Bossea, Sorgenti del Belbo.

Il processo per arrivare alla definizione di regolamenti e disciplinari è stato lungo e complesso ma, infine, la comm i ssione costituita per valutare le domande di ammissione e per sorvegliare sulla corretta applicazione delle norme, nei giorni scorsi ha ufficialmente dato il via libera. A breve il logo ufficiale del marchio, il profilo di una testa di camoscio con al centro la lettera Q, inizierà a circolare, segnalando al consumatore che il prodotto a cui è legato fa parte del paniere di “cose buone” che le Aree Protette delle Marittime intendono valorizzare<s>. </s>

«Voglio fare i miei complimenti, – dichiara il presidente di APAM, Piermario Giordano – per aver raggiunto un obiettivo così importante per il nostro Ente, ai consiglieri Valeria Marrone e Franco Parola, oltre che a Stefania Barbiero, componente della commissione di gestione, e al personale dell’Ente impegnato nel progetto. Tra le missioni del nostro Parco, quella della valorizzazione del territorio e in particolare dei suoi prodotti è tra le più importanti, e sono convinto che il marchio possa rappresentare uno strumento molto utile a supporto dei nostri coltivatori e artigiani. Mi auguro che tutti sappiano cogliere questa occasione».

Da parte loro, i consiglieri Marrone e Parola ci tengono a sottolineare che, per avere successo, l’iniziativa deve rispondere a criteri di serietà e trasparenza. «Richiediamo che vengano soddisfatti pochi ma precisi standard di qualità e tipicità, che siano sviluppate filiere rispettose dell’ambiente, del paesaggio, del benessere degli animali. La finalità principale è quella di contribuire allo sviluppo di un tessuto imprenditoriale sempre più orientato verso obiettivi di sostenibilità, stimolando i consumatori a premiare chi, condividendo questi valori, ha scelto di produrre nel rispetto della tradizione e dell’ambiente.»

Al momento sono una decina le aziende e i coltivatori coinvolti, con i loro prodotti, nel progetto, distribuiti su un territorio molto ampio, che da Entracque arriva fino a Ormea: dai formaggi del caseificio Valle Gesso (Entracque) e dell’azienda agricola Coc Ner (Chiusa Pesio) ai mieli de L’Ape Damiele (Villanova Mondovì), Ape e vita (Montezemolo) e Alchimiele (Montezemolo), dalle trote di Agritrutta (Mondovì) agli insaccati della Macelleria Gola (Chiusa Pesio), dalle mele e castagne della cooperativa La volpe e il mirtillo (Ormea) alle patate dell’Azienda Gerbino (Entracque) alla Torta Reina di Marcella Formento, gestrice di Casa Regina a Sant’Anna di Valdieri.

Sono in fase di valutazione le candidature di altre aziende. Per aderire al marchio, è necessario operare in uno dei comuni dei due parchi oppure all’interno o nelle immediate vicinanze delle riserve. Sono però ammessi, nel caso di prodotti lavorati, anche artigiani con attività insediate al di fuori di tale territorio, a patto che siano utilizzate materie prime “di provenienza APAM”.

L’obiettivo delle Aree Protette delle Alpi Marittime è quello di far emergere le produzioni locali di qualità. Questo nell’immediato. Ma in prospettiva il progetto è più ambizioso, perché punta a dare un nuovo impulso ad agricoltura e allevamento, attività che per la montagna sono fondamentali non solo dal punto di vista economico, ma anche per quanto riguarda la conservazione della biodiversità, del paesaggio e la difesa e manutenzione del territorio.

Prodotti certificati con marchio “Qualità Parco APAM” (in ordine di presentazione della domanda)

1. Prodotti: mele, castagne, succo di mela, marmellata di Prunus brigantina, erbe commestibili spontanee (domesticate), vino Produttore: Cooperativa agricola di comunità La volpe e il mirtillo, Ormea

2. Prodotti: miele di montagna Produttore: Azienda agricola L’ape Damiele, Villanova Mondovì

3. Prodotti: Torta Reina Produttore: Impresa individuale Formento Marcella, Chiusa di Pesio

4. Prodotti: trota iridea (prodotto fresco, filetto affumicato a freddo, conserva sott’olio e bottarga), trota fario della Regina (prodotto fresco, filetto affumicato a freddo, conserva in dolceagro), salmerino di fonte (prodotto fresco, filetto affumicato a freddo, conserva alla Valmorej) (Produttore: Agritrutta, Mondovì

5. Prodotti: salsiccia (vitello 50% - suino 50%), bresaola di vitello, polpa di cinghiale, prosciutto cotto di cinghiale, mocetta di cinghiale, salame di cinghiale Produttore: Macelleria Gola, Chiusa di Pesio

6. Prodotti: Ariund delle Alpi, sola di pecora, toma di capra, toma di pecora, Tumin d’Antraigue (Produttore: Caseificio Valle Gesso, Entracque

7. Prodotti: miele di ciliegio, miele millefiori di montagna, miele di acacia, miele di castagno, melata di bosco (Produttore: SSA Api e Vita, Montezemolo

8. Prodotti: miele di ciliegio, miele di tarassaco, miele di acacia, miele millefiori, miele di castagno, polline di castagno deumidificato a freddo (Produttore: Impresa agricola Alchimiele, Montezemolo

9. Prodotti: burro di alpeggio, ricotta (seirass), Val Pes (formaggio stagionato)

Produttore: Azienda agricola Coc Ner, Chiusa di Pesio

10. Prodotti: patata di Entracque

Produttore: Azienda agricola Gerbino Fabrizio, Entracque.