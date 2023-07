Dehors temporanei per negozi e attività artigiane di Bra durante Cheese

Durante la prossima edizione di Cheese, in programma a Bra dal 15 al 18 settembre, le attività commerciali, di somministrazione e/o artigianali operanti nel settore alimentare potranno richiedere un’occupazione del suolo pubblico finalizzata allestimento di un dehor temporaneo.

Si tratta infatti di una possibilità riconosciuta agli esercenti dall’art. 6 del nuovo Regolamento comunale sui dehors in occasione delle grandi manifestazioni che si svolgono all’ombra della Zizzola. Ovviamente i dehor temporanei saranno soggetti alle normali regole relative al pagamento dell’occupazione del suolo pubblico.

Per quanto riguarda Cheese 2023, le domande dovranno essere inviate all’Ufficio SUAP entro il 15 agosto mediante pec all’indirizzo comunebra@postecert.it. Si dovrà utilizzare l’apposito modulo pubblicato sul sito internet del Comune (aree tematiche/Commercio/Dehors temporanei per Cheese e manifestazioni) allegando una planimetria quotata redatta da tecnico abilitato, documentazione fotografica nonché ogni altra documentazione integrativa che il richiedente ritenga necessaria per illustrare i contenuti dell’intervento proposto. Le domande pervenute oltre tale data non potranno essere prese in considerazione.

Le domande saranno oggetto di verifica da parte degli uffici competenti che valuteranno la congruità delle richieste pervenute analizzandole congiuntamente al masterplan ed al piano di safety e security redatto per l’evento internazionale.