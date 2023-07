Grande afflusso di pubblico alla festa della Croce di Envie sul Mombracco con trasmissione in diretta televisiva della messa

Ha visto un grande afflusso di pubblico, domenica scorsa, 16 luglio, la festa che si è tenuta alla croce di Envie, sul Mombracco, raggiunta a piedi da molti camminatori partiti di buon mattino dal centro del paese e in auto dalla strada che proviene dalla Trappa di Barge.

La giornata conviviale è stata resa possibile grazie ai volontari dell’associazione enviese ‘I Argic e di quella dei Mombracchisti che hanno ripulito e resi accessibili i sentieri che portano alla croce.

Il gruppo di camminatori è stato guidato da Luca e Simona Midulla attraverso il suggestivo sentiero di ‘Cumba Pisur’ immerso in un bosco secolare.

Molto partecipata anche la messa celebrata dal parroco don Mariano Tallone alla presenza del sindaco di Envie Roberto Mellano e di Barge, Ivo Beccaria.

La novità di quest’anno è stata quella della ripresa della messa in diretta streaming di Telecupole dando la così la possibilità a tutti coloro che lo desideravano di partecipare a “distanza”.

Il collegamento tecnico è stato eseguito dall’Alpa Elettrica s.r.l. di Aldo Peirone e Paolo Camosso.

La trasmissione televisiva è stata fortemente voluta dal sindaco Roberto Mellano, in collaborazione dei massari della cappella Mario Valè con il papà Aldo e la mamma Laura.

“Sono davvero contento -dice il sindaco Mellano - dell’ottima riuscita della festa alla Croce sul Mombracco che è un simbolo molto amato dagli enviesi.

Ringrazio le associazioni La Torre nel parco e ‘I Argic che ogni anno si prodigano per la riuscita dell'evento.

In questa edizione abbiamo avuto anche il supporto dell'amministrazione comunale di Barge, che grazie all’interessamento del sindaco Ivo Beccaria, ha aiutato a sistemare la strada percorribile in auto dal versante della Trappa. Inoltre gli operai forestali e i ‘mombracchisti,’ grazie ai quali sono stati ripuliti i sentieri.

Un ricordo particolare – tiene a sottolineare Mellano – è stato fatto nei confronti dei compianti Eugenio Chialvo e Manuel Salvai.

Chialvo aveva promosso la valorizzazione del Mombracco con i suoi sentieri per poi arrivare alla realizzazione del rifugio, mentre Salvai era un giovane di Envie che teneva molto al Mombracco.

Volevo inoltre ringraziare il parroco don Mariano Tallone che ha celebrato la messa trasmessa in diretta su Telecupole. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i telespettatori che l’hanno seguita in televisione.

La croce sul Mombracco - conclude Mellano - è un luogo di ritrovo a cui gli abitanti di Envie sono molto affezionati e questa festa è un’occasione sempre molto importante per la nostra comunità”.

Il presidente dell’associazione ‘I Argic, Davide Miretti, desidera ringraziare tutti i collaboratori che si sono impegnati nell’ottima riuscita dell’evento a partire da Ivano Fenoglio e poi l'Acqua Eva, la Mombracco Energy, la TM di Turina e Millone, la famiglia Pattini, le amministrazioni comunali di Envie e Barge.