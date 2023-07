Tutto pronto per la 35ª edizione del Premio Giornalistico del Roero

Ci siamo! È tutto pronto per la cerimonia del 35° Premio Giornalistico del Roero, che nel 2023 scommette sul ritorno (già cominciato) degli stranieri e sul fascino mediatico delle fotografie.

Lo fa venerdì 21 luglio, alle ore 18, a Baldissero d’Alba, sotto il castello, di fronte al congiungimento di Langa e Roero, in uno scenario che possiede tutta la biodiversità di questa nobile terra: vigne, boschi, radure, frutteti, noccioleti, orti, pendii e rocche.

Una bellezza “ferita” gravemente dall’ultima devastante grandinata. Ma questa è una terra dura, che lotta da sempre per sopravvivere e lo fa anche così, rilanciando le sue eccellenze.

La cerimonia sarà condotta da tre giornalisti: Gian Mario Ricciardi, ex responsabile Rai del Piemonte; Beppe Rovera, storico conduttore di Ambiente Italia su Rai Tre; Paolo Destefanis. Con Giovanni Negro (presidente del Premio che finora ha gratificato 230 giornalisti di tutto il mondo e testate internazionali come Forbes e The Guardian) ci saranno sindaci, presidenti di enti locali, assessori, produttori.