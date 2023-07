Intervento nel pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio, nel comune di Bellino per soccorrere un animale che si trovava in difficoltà.

I vigili del fuoco volontari di Busca sono intervenuti in località Celle per il recupero di un bovino caduto in una scarpata. Vista la zona particolarmente impervia si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Drago 51 dei Vigili del Fuoco. L’animale è stato recuperato, imbracato e messo in sicurezza.