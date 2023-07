Come aumentare la visibilità della tua azienda

Aumentare la visibilità di un marchio è essenziale per far crescere il business e raggiungere un pubblico sempre più ampio. La sola reputazione non basta a creare un’immagine complessiva di marca in grado di catturare l’attenzione dei clienti e fidelizzarli. È infatti necessario che un marchio e un prodotto o un servizio, siano sufficientemente visibili – dunque riconoscibili – all’utente finale.

Questo banalmente vuol dire che il prodotto o il servizio, il logo dell’azienda o un suo particolare claim devono essere ciclicamente e costantemente portati all’attenzione dei clienti. La vista è il primo organo di senso che aiuta ad aumentare la riconoscibilità. La memoria è quindi il primo alleato per le aziende. Non a caso, la prima regola per qualsiasi azienda che voglia affermarsi è connotarsi con un logo e con colori ben precisi.

L’argento e la mela di Apple o il verde e la sirena di Starbucks, in questo sono un esempio virtuoso. In generale, sono diversi i modi con cui un’azienda può aumentare la sua visibilità. I metodi scelti possono essere online o offline e ciascuno con un costo diverso. Anzitutto, qualsiasi azienda non può più prescindere dalla presenza online. Per questo motivo, è importante creare una forte presenza sul web. In questo settore, il primo passo è investire nella creazione di un sito professionale e ottimizzato per i motori di ricerca. In parallelo va sviluppata una strategia social pertinente al settore che vada a creare contenuti di valore per il pubblico di riferimento.

In tal senso, può essere necessario affidarsi ad un professionista esterno che aiuti a gestire anche la pubblicità online e l'ottimizzazione dei motori di ricerca. Un altro passo importante per aumentare la visibilità è quello di sfruttare il potere del content marketing. Creare e condividere regolarmente contenuti di qualità, come articoli, blog, video o podcast, che siano rilevanti e interessanti per il pubblico di riferimento in modo da posizionare il marchio come un'autorità nel settore e attirare l'attenzione.

Per le aziende che lavorano b2c, è sempre più imprescindibile creare anche una strategia di influencer marketing dal momento che gli influencer possono aiutare a raggiungere un pubblico più ampio e a migliorare la visibilità del marchio attraverso la loro autorità e il loro seguito. Le strategie offline, infine, sono importanti tanto quelle online. In questo contesto, le fiere di settore sono un momento per affermare la visibilità della propria azienda.

Queste offrono l'opportunità di mettere l’azienda in contatto diretto con il pubblico di riferimento, di presentare al meglio l’offerta e di creare relazioni personali con potenziali clienti e partner commerciali. Durante le fiere, ma non solo, resta ancora importante sfruttare il potere del marketing offline. Qui può essere molto utile sfruttare mezzi tradizionali come volantini, cartellonistica, pubblicità su mezzi di trasporto o la distribuzione di gadget personalizzati come shopper o penne pubblicitarie per raggiungere il pubblico di riferimento nella vita di tutti i giorni.

Infine, la visibilità più grande si ottiene senza alcun dubbio con il ritorno del cliente, con la sua fidelizzazione e quindi con un possibile passa parola. È quindi altrettanto importante offrire un'esperienza eccezionale al cliente attraverso, per esempio, un servizio clienti costante e impeccabile e una garanzia a lungo termine. Una buona esperienza del cliente porta spesso a feedback positivi, raccomandazioni e testimonianze, che contribuiscono a migliorare la reputazione e la visibilità del marchio.