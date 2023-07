Fare un trasloco: come funziona

Quando ci serve fare un trasloco dobbiamo chiedere un preventivo al di là se parliamo di uno piccolo o uno grande e dobbiamo parlare con un'azienda specializzata nello specifico per conoscere i costi da sostenere e per avere un aiuto professionale che è assolutamente non rimandabile

All'interno di un preventivo possiamo contare tante voci e servizi diversi tra di loro In quanto il trasloco è una delle cose più personalizzabili che esista perché ci sono elementi imprevedibili all'interno partendo dalla quantità di cose da spostare da un posto all'altro le dimensioni di peso, la necessità di fare inscatolare tutto o decidere magari di farlo da soli perché comunque non è detto che bisogna delegare tutto perché magari si può decidere per risparmiare di lasciare l'azienda solo le cose più complesse.

Comunque molto dipenderà dal tempo che abbiamo a disposizione per quanto riguarda il trasloco perché è chiaro che se abbiamo fretta possiamo chiedere all'azienda quello che si chiama trasloco chiavi in mano in modo da delegare anche l'aspetto burocratico, senza doverci occupare di niente e nemmeno delle cose più banali come per esempio le pulizie degli spazi.

Però per quanto riguarda i tempi del trasloco è ovvio che dipenderà dalla quantità di cose da portare e la distanza percorsa perché addirittura se parliamo di pochi oggetti e di poca distanza tutto potrebbe essere concluso anche in un giorno.

Ovviamente i casi sono diversi però sarebbe meglio ridurre i tempi per evitare vari tipi di problemi e ritardi che andrebbero a compromettere le dinamiche che sono collegate al trasloco come per esempio eventuali rogiti o il fatto che c'è un nucleo che deve subentrare nell'appartamento che stiamo lasciando.

In ogni caso con l'azienda possiamo decidere tutto insieme ed accordo stabilendo in anticipo tutti i passaggi senza lasciare fuori nulla.

Quali sono i servizi diversi forniti dalle aziende di trasloco

All'interno di un servizio di trasloco possiamo inserire molte cose partendo per esempio dalla preparazione degli scatoli oltre che dall'apertura a destinazione perché possiamo anche chiedere cose molto più complicate come montare e smontare mobili perché ci sono molti individui o famiglie che hanno complementi d'arredo anche molto complicati da maneggiare come per esempio quelli ancorati alle pareti o le cucine componibili.

Quindi potrebbero avere difficoltà e non sapere dove come mettere mano per cambiare questa situazione.

In ogni caso poter delegare una parte importante e complicata da effettuare da soli a un'azienda specializzata è molto importante perché per esempio per quanto riguarda i mobili saremo sicuri che nessuno preservati imballati e protetti nonché maneggiati con cura tenendo presente che molte aziende di traslochi hanno anche assicurazioni che in caso di necessità possono essere molto utili tenendo presente che sarà molto importante anche la manualità della competenza di chi ci lavora all'interno: ed ecco perché è importante scegliere un'azienda veramente di alto livello.

Ricordiamo inoltre che in caso di necessità le aziende di traslochi forniscono spazi appositi come magazzino o box per tenere le proprie cose fino a quando non si possono portare nel nuovo indirizzo.