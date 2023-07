Le sfide delle PMI nel mondo digitale: come i software aziendali possono supportare la crescita

La digital transformation ha creato delle condizioni ottimali per lo sviluppo e la crescita delle piccole e medie imprese, e l'Italia non ha fatto eccezione. La capacità di adattarsi rapidamente alle nuove tecnologie e di implementare soluzioni software efficaci, dunque, risulta un caposaldo indispensabile nei mercati odierni. Si tratta di un tema che necessita di un approfondimento, anche per capire quali saranno le sfide più impegnative che le nostre PMI dovranno affrontare.

Sfide digitali: una questione di adattamento

La trasformazione digitale è un processo oramai inarrestabile, tale da coinvolgere tutti i settori dell'economia, nessuno escluso. Le PMI devono - come detto - adattarsi a questo cambiamento, per rimanere competitive e per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Non sono poche le sfide da affrontare, dall'adozione delle nuove tecnologie fino ad arrivare alla formazione del personale e alla gestione dei nuovi modelli di business.

Le PMI spesso si trovano a dover affrontare una forte carenza in termini sia di risorse finanziarie che di competenze tecniche, il che può ovviamente rallentarne la crescita. In un contesto così particolare, dove il rischio di affondare nelle sabbie mobili è alto, si inseriscono alcuni prodotti che possono semplificare diversi aspetti in una PMI: si fa riferimento, nello specifico, ai software aziendali.

L'importanza dei software aziendali per le PMI

I software aziendali possono svolgere un ruolo determinante nel supportare la crescita delle PMI, favorendone la digitalizzazione. Questi strumenti permettono alle imprese di automatizzare i processi, di migliorarne l'efficienza e di ridurre i costi operativi. Ci sono diversi esempi concreti, che possiamo adottare come spunto.

Basti ad esempio pensare a software gestionali per le aziende come CRM in Cloud e Contabilità in Cloud, prodotti da TeamSystem: una delle realtà di maggior successo nel campo dei servizi digitali rivolti alle aziende. Anche i sistemi ERP entrano di diritto in questa lista, in quanto facilitano la pianificazione delle risorse e la gestione dei dati.

Ovviamente non potremmo non citare i software CRM, sviluppati per aiutare le PMI a gestire e ad analizzare le interazioni con i clienti, migliorandone il grado di soddisfazione e aumentando dunque le vendite. I software di marketing e di vendita, invece, permettono alle piccole e medie imprese di promuovere i propri prodotti o servizi attraverso campagne pubblicitarie mirate, e di monitorarne con precisione i risultati.

L'utilizzo (o per meglio dire l'adozione) di queste soluzioni può portare alle PMI un notevole valore aggiunto, dando così la possibilità di competere con successo nei mercati di riferimento.

Cyber security: un fattore da non sottovalutare

La digitalizzazione comporta nuove opportunità, ma anche nuovi rischi per le PMI, in particolare se si fa riferimento alla sicurezza informatica. Le minacce come virus, malware e attacchi DDoS possono infatti provocare gravi danni alle piccole e medie imprese, compromettendo la reputazione del brand e causando il disappunto dei clienti.

Di conseguenza, è bene che le PMI adottino misure adeguate per proteggere i propri dati e i propri sistemi informatici. Si parla ad esempio dei firewall e soprattutto dell'ingaggio di esperti nel settore della cyber security.