Medicazioni a casa: come funzionano

Quando parliamo di medicazioni a casa come facciamo in questo articolo praticamente stiamo parlando di un servizio fondamentale che viene messa a disposizione da infermieri e infermiere a domicilio che sono delle figure professionali è fondamentale per molte famiglie e per molte persone nel corso dell'articolo ne comprenderemo le ragioni.

Praticamente questi professionisti quelli che fanno è fornire cure mediche e assistenza ai pazienti che non si possono recare né in un ospedale o in una clinica per ricevere delle cure che per loro potrebbero essere importanti e che comunque non richiedono un ricovero all'ospedale e permettono loro di poter stare con i loro cari e con i loro affetti.

In genere un servizio molto interessante per esempio per persone che hanno in casa dei parenti anziani o hanno in casa persone con una propria forma di disabilità temporanea o definitiva o anche malattie croniche.

Quello che fa un infermiere a domicilio in genere è mettersi d'accordo con la famiglia magari facendo un colloquio e mettersi d'accordo significa parlare di orari e parlare di giorni e parlare anche di tariffe economiche e soprattutto significa spiegare le condizioni cliniche del paziente o della paziente in questione che questi professionisti dovranno assistere.

Questo loro supporto è fondamentale perché migliorerà la qualità della qualità della vita del paziente garantendo la sua salute e sicurezza e soprattutto aiuterà a ridurre i costi associati alle cure sanitarie ed eviterà che gli ospedali si intasano inutilmente, e invece possono rimanere a disposizione di quelle persone che realmente hanno bisogno di essere ricoverati.

Per quanto riguarda quello che fa un infermiere a parte le medicazioni che magari potrebbero riguardare una persona che ha avuto un incidente e che deve cambiare i bendaggi comunque parliamo anche di somministrazione di alimenti e liquidi o magari fare dei prelievi per fare degli esami in laboratorio per dire un'altra.

Se parliamo delle varie attività e delle medicazioni parliamo di somministrazione di farmaci e gestione di terapie specialistiche o farmaci per il controllo del dolore o anche aiutare per dei dispositivi medici come i cateteri e gestire delle terapie molto delicate come la dialisi.

In molte circostanze il ruolo dell'infermiere a domicilio è fondamentale

Fermo restando che come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in molte circostanze il ruolo delle infermiere a domicilio è fondamentale per molte famiglie e poi si tratterà di trovarne una e soprattutto tratterà di stare attento a non essere troppo impulsivi e a sbagliarsi nella scelta.

Infatti molte famiglie per non sbagliare nella scelta quello che fanno è andare a parlare con quelle cooperative che sono loro a selezionare e a cercare questi professionisti vagliando i loro curriculum e cercando di scegliere quelli che più si adattano alle esigenze della famiglia per quanto riguarda per esempio gli orari e i giorni di disponibilità.

Poi naturalmente dovranno farlo incontrare alla famiglia per capire se scatta quel feeling e comunque la famiglia se non si trova bene potrà anche cambiare e optare per un altro professionista che di sicuro non mancano.