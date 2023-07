Rimedi alla cellulite: 3 consigli da seguire

Il problema della cellulite affligge moltissime persone, creando degli inestetismi cutanei odiati un po’ da tutti. Sono molti i rimedi che tantissime provano, eppure eliminarla o anche solo ridurla di po’ è un’impresa che a volte sembra quasi impossibile.

Come fare, allora, per liberarsene in modo definitivo o quasi? Esistono davvero dei rimedi alla cellulite o c’è da rassegnarsi? In realtà con qualche accorgimento il problema può essere davvero risolto e, se non eliminato del tutto, fortemente attenuato. Ecco, quindi, 3 consigli da seguire per liberarsi della cellulite.

Attività fisica: ben mirata e non eccessiva

Ormai è qualcosa di sentito tante volte: con la palestra e l’attività fisica la cellulite può essere drasticamente ridotta, e in effetti è così… ma non tutti hanno tempo ed energia, o anche semplicemente abbastanza passione, per duri allenamenti in palestra.

Inoltre, questi richiedono pazienza e costanza, due virtù che spesso col tempo vengono ad allentarsi, motivando sempre meno gli sforzi necessari. In questi casi, però, si possono sfruttare le nuove tecnologie e i nuovi metodi di esercizio, tesi a un dimagrimento rapido, come la ginnastica gravitazionale, grazie all’utilizzo di macchinari come il tapis roulant con vacuum anti cellulite . La tecnica del vacuum gym utilizza il riscaldamento di muscoli e tessuti, a cui si vanno ad aggiungere tecnologie che sfruttano gli infrarossi e il sottovuoto, per intervenire sulla circolazione e sul metabolismo, migliorandoli. Il risultato? Ottimi progressi per la cellulite. Grazie all’allenamento vacufit, quindi, si ha la possibilità di riscontrare risultati reali in poco tempo.

Acqua, la migliore alleata contro la cellulite

Anche questo, probabilmente, è uno di quei consigli che si sentono fino allo sfinimento, tuttavia bere tanta acqua è davvero una delle armi più efficaci contro la cellulite. Questo perché aiuta a perdere i liquidi e a contrastare quella che spesso confondiamo con cellulite e che in realtà è ritenzione idrica, un problema molto più risolvibile.

Non tutti riescono facilmente a bere molta acqua, ma può essere importante fare uno sforzo e arrivare a bere almeno 2 litri al giorno: le differenze si noteranno in fretta e ci si sentirà persino più leggeri.

Smettere di fumare

Qualcosa che spesso non si tiene molto in considerazione è lo smettere di fumare. Questo può davvero stravolgere la situazione cellulite nel breve e nel lungo tempo, con un effetto duraturo. Perché? Perché il fumo e le sue tossine influiscono negativamente sulla circolazione, e in particolare sull’afflusso di sangue verso la pelle. Di conseguenza, la pelle si fa sempre più sottile e mette in evidenza quelli che sono difetti e inestetismi, come appunto la cellulite. Inoltre fumare favorisce anche l’accumulo di liquidi e, come detto prima, questo è uno dei motivi per cui il problema diventa così evidente.

Se non si riesce a smettere pensando quanto questo atteggiamento possa rappresentare un rischio per la salute e quanto costa ogni mese, magari il fatto che abbandonare le sigarette può contribuire a risolvere un problema tanto odiato come quello della cellulite potrebbe essere un valido incentivo per riuscirci una volta per tutte.