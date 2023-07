Simulazione del prestito online: cos'è, come funziona e dove farla?

La tecnologia e il digitale hanno reso più semplici diversi aspetti della nostra quotidianità. Ci hanno messo a disposizione, nello specifico, una serie di strumenti online utili anche per aspetti molto delicati come la pianificazione e la gestione delle nostre finanze. Fra questi troviamo anche i tool online che ci consentono di simulare un prestito, indicando elementi come l'ammontare dell'importo, il periodo della restituzione delle rate e il tasso di interesse. Si tratta di un tema che necessita di un approfondimento ulteriore.

Cos'è la simulazione del prestito online?

La simulazione del prestito online è una pratica che in tanti stanno già adoperando a proprio vantaggio. Si parla di un vero e proprio calcolo, che consente alle persone di farsi un'idea più chiara sul finanziamento scelto, prima di richiederlo rivolgendosi alle banche o agli istituti di credito. Questa opzione è ad esempio presente su Matchbanker, un comparatore di prestiti che mette a disposizione anche una pagina sulla simulazione del prestito online.

Tali piattaforme sfruttano la tecnologia per simulare un prestito personale, fornendo una stima precisa e accurata della rata mensile, dell'importo totale e degli interessi che il richiedente dovrebbe pagare durante la durata dell'intero finanziamento. Questo processo permette di sapere sin da subito elementi come il pagamento extra mensile e i costi totali.

Come funziona la simulazione del prestito online?

È molto semplice: l'utente non deve fare altro che inserire nella pagina alcuni dati, che comunque possono variare da piattaforma a piattaforma. Si parla ad esempio della durata del prestito, della cifra richiesta e del tasso percentuale annuo. In seguito, cliccando su un pulsante apposito, il tool calcolerà automaticamente tutti i parametri associati alla propria richiesta, fornendo una risposta in pochi secondi.

In altre parole, si possono ottenere rapidamente una serie di dati fondamentali per valutare la fattibilità economica di un eventuale prestito. Il tutto senza doversi recare presso una filiale e senza presentare alcun tipo di documento.

Dove trovare gli strumenti di simulazione prestiti?

Esistono diversi strumenti che danno la possibilità di simulare un prestito online, e qui è bene fare una distinzione tra due categorie di tool: quelli proposti dai comparatori, che poi rappresentano anche i più diffusi, e le piattaforme proprietarie delle banche e degli istituti di credito. In secondo luogo, è importante chiarire che la simulazione non fa altro che eseguire dei calcoli in base alle medie di mercato: significa che non rappresenta in alcun modo un preventivo.

Alcuni tool di simulazione possono presentare delle funzioni avanzate, come la possibilità di modificare i parametri o di confrontare diverse offerte di prestito in base ai risultati ottenuti dal calcolo. E anche in assenza di proposte vicine o simili, la simulazione resta comunque uno strumento davvero utile. Infatti, l'utente può acquisire dei dati concreti per poter in seguito valutare le eventuali proposte. In sintesi, tali dati serviranno per approcciare con una consapevolezza maggiore i preventivi.

Per questo motivo, negli ultimi anni le piattaforme di simulazione si sono diffuse a macchia d'olio, proprio perché vengono apprezzate parecchio dagli utenti.