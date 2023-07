A Dogliani il 26 luglio ritorna Tastaben, la grande cena in piazza

A Dogliani il 26 luglio l'importante appuntamento con la cena in piazza del Tastaben

Anche quest'anno ritorna il Tastaben, la grande cena in piazza organizzata dall' Osteria Battaglino in collaborazione con la Bottega del Dogliani.

Il 26 luglio il paese sarà teatro di una serata conviviale in cui sarà possibile cenare seduti accanto ai produttori del Dogliani Docg, degustando i vini che rappresentano il territorio, in particolare in questa occasione i bianchi, e anche qualche bottiglia ospite, che proviene dalle cantine personali dei produttori.

Quest'anno la serata si conferma con una degustazione iniziale in cui sarà possibile assaggiare i vini dei produttori della Bottega del Vino di Dogliani, assieme a prodotti di artigiani del territorio.

Degustazione e cena si terranno dietro all'ex convento sede del municipio e della Bottega del Dogliani, nei giardini di Piazza Don Conterno.

ORE 19 Grande degustazione dei vignaioli, con banchi di prodotti tra cui, i salami di bue della Macelleria Rolfo, i salumi classici della salumeria Olivero, i formaggi di capra dell’azienda La Servaja, le acciughe selezionate da Viglietta di Fossano, i pesci di Agritrutta, il pane di Bioforno, le carni di Osvaldo Chiapello e le piccole fritture dell'Osteria Battaglino. Oltre al Dogliani saranno presenti in particolare i bianchi e i rosati dei produttori.

ORE 21 Cena in piazza con i piatti dell'Osteria Battaglino, i produttori e i loro vini.

Per informazioni e prenotazioni 0173 742260/ 742089 - info@ildogliani.it