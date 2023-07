A Limone Piemonte il “Premio alla Buona Volontà”

Limone Piemonte, si è tinta di glamour nella serata di sabato 15 luglio con il galà del “Premio Internazionale alla Buona Volontà”, ambito riconoscimento tutto cuneese che nel passato è stato assegnato a personaggi del calibro dello stilista Alviero Martini di Prima classe, la sportiva Marta Bassino e industriali come Biraghi o Piumatti…



La nuova edizione si è svolta alla presenza della signora della moda, Regina Schrecker, modella e musa dell’artista Andy Warhol, tornata alla manifestazione dopo esser stata premiata l’anno scorso, per salutare il patron Dino Rossetti e tutti i nuovi insigniti. Anche quest’anno, la giuria, capitanata dal Presidente Beppe Ghisolfi, il vice Gian Maria Aliberti Gerbotto di Casteldelfino e il vignettista Danilo Paparelli, ha messo a segno un evento di successo, fotografando la realtà socio economica della provincia Granda, attraverso l’espressività delle persone, che con il loro impegno, la fanno grande.



La presentatrice Vera Anfossi accompagnata da Aliberti, hanno accolto sul palco le persone premiate, svelando le motivazioni per cui sono stati scelti dalla giuria. Paolo Bongiovanni ha portato i saluti della Presidenza della Regione Piemonte. La Provincia di Cuneo, il Comune di Limone, e l’ATL della Valle Stura e dell’Unione Alpi Marittime, come consuetudine, hanno affiancato la giuria, condividendo la scelta dei nomi dei premiati e delle categorie rappresentate.



Per la categoria volontariato, l’evento è stato fiero di riconoscere i nomi di Silvia Camia Gerbotto, membro della “Fondazione piemontese ricerca sul cancro” di Candiolo, presieduta da Donna Allegra Agnelli, la quale ha fatto scoprire al pubblico, cosa cela il mondo del volontariato, che spinge centinaia di persone a spendersi per gli altri, con l’obiettivo di strappare un sorriso a chi soffre o necessita di conforto.



Poi il signor Sergio Parola, ex bancario impegnato in eventi culturali, ha dilatato la tensione emotiva, che ha avvolto la sala, così come Pasquale Cinella, responsabile Struttura Semplice di Scoliosi dell’Azienda Ospedaliera Università Città della Salute e della Scienza di Torino, con l’operato del suo staff, sta dando speranza a centinaia di pazienti che ricorrono ad un percorso curativo innovativo ed efficace.



Per l’arte Pino Montalbano, maestro d’arte figurativa e Giorgio Giraudi, pittore e scultore. Per la cultura Giuseppe Tardivo, professore universitario, neo Commendatore della Repubblica Italiana, che ha tenuto una lectio magistralis, sul mondo della cultura.



Mentre Vincenzo Zito, autore del libro “Segnali dal passato” Sindaco di Montescaglioso, ha raccontato le realtà della sua terra, e l’affinità della gente della Granda, poi Giada Bramardi, poetessa ha esplorato la passione di vivere.



Per l’imprenditoria Luca Baravalle, si è reso disponibile a riassumere l’humus dell’imprenditoria cuneese presentando la sua fondazione. La “Fondazione Baravalle” nata per aiutare il sostegno alle persone più bisognose.



Per la categoria musica e spettacolo Sara Mali, cantante emergente, ha incantato il pubblico con la sua voce potente. Simone Moncalier cantautore, ha messo in rima la sua visione del mondo contemporaneo. Simona Rivotti, insegnante e direttrice di “La Maison De La Danse”, per il settore danza, ha diretto quattro suoi allievi in un balletto classico.



Per la ristorazione Alessandro e Luca Cerutti, i due chef del ristorante Aquila Nera, hanno sintetizzato il pensiero dell’enogastronomia d’autore.



Gli esponenti dello sport sono Claudio Adinolfi, presidente Cuneo Ginnastica e Matilde Benedetta Botto, salto con l’asta, neo giornalista.



Una menzione speciale è andata a due bambine della scuola elementare di Roccavione, Melissa Dalmasso e Micaela Bonocore, che nel corso dell’anno scolastico si sono distinte per l’attenzione verso i “i nonni vigili”, osservando le indicazioni delle regole stradali, ringraziando ogni giorno i volontari addetti al servizio di vigilanza stradale, meritandosi così “il premio alla buona educazione”. La declinazione del premio è stata decisa dal patron della manifestazione, Dino Rossetti, proprio per dare un messaggio alle nuove generazioni, sulla relazione di comunità collaborativa ed evoluta che l’uomo moderno, spesso, con leggerezza dimentica. A settembre, grazie all’interesse del dottor Vincenzo Piscitelli, vice presidente AICAS UCEPI, con il dottor Gullo e con la signora Ramona, saranno battute all’asta alcune opere dei pittori Giorgio Giraudi e Pino Montalbano, per sostenere le cure di Andrea e della sorella.