Avventure estive nel Parco fluviale Gesso e Stura: giovani esploratori alla scoperta della fauna selvatica

Il Parco fluviale Gesso e Stura invita tutte le ragazze e i ragazzi appassionati della natura e desiderosi di impegnarsi attivamente nella difesa dell'ambiente, alla scoperta delle insospettabili e affascinanti creature che vivono in prossimità delle nostre case.

Il programma di Estate al Parco propone infatti quattro incontri dedicati alle famiglie per osservare gli animali selvatici, imparare ad identificarli, conoscere le loro abitudini, l'ecologia e il ruolo che svolgono negli ecosistemi locali.

Guidati da accompagnatori naturalistici e in piena sicurezza sarà possibile visitare diverse aree del Parco e osservare tante specie diverse che rappresentano una ricchezza faunistica spesso sottovalutata se si considera che attualmente sono state censite 214 specie di uccelli, 25 di mammiferi, 9 di anfibi, 9 di rettili, oltre a un numero considerevole di insetti e invertebrati.

Sabato 22 luglio si parte da Cuneo alle ore 10, con l’esplorazione immersiva per famiglie intitolata CHI ABITA QUI? Abitanti diversi per un unico bosco che condurrà i partecipanti attraverso il Bosco della Crocetta alla scoperta delle tracce di lepri, caprioli, cinghiali e volpi. Sarà un’occasione imperdibile per imparare ad osservare queste splendidi animali senza disturbarli e per acquisire competenze pratiche e diventare dei veri e propri custodi dell'ambiente. L’escursione, progettata per bambini dai 5 anni in su, è inserita nel programma internazionale Young Ranger ed è organizzata in collaborazione con l’Ente Aree Protette Alpi Marittime, capofila del progetto LIFE Wolfalps EU in occasione della mostra “Nella mente del Lupo” allestita presso il Complesso monumentale di San Francesco. L’obiettivo del programma Young Ranger è il coinvolgimento attivo dei giovani nella conoscenza e nella difesa del territorio affinché la fauna selvatica e gli esseri umani possano coesistere in armonia.

Domenica 20 agosto e domenica 17 settembre, alle ore 17, a Sant’Albano Stura presso l’Oasi naturalistica ‘La Madonnina’, le coinvolgenti visite del ciclo MISSIONE NATURA | Un pomeriggio all’Oasi apriranno un vero e proprio scrigno di biodiversità incantando grandi e piccini. L’Oasi, sorta su una ex area di cava, si estende su una superficie di circa 220.000 mq e rappresenta una delle zone umide più importanti del territorio provinciale. Gli interventi di ripristino ambientale, iniziati nel 1996, hanno ricreato due bacini a profondità variabile, circondati da canneti, prati e boschi che costituiscono l’habitat ideale l’avifauna che frequenta il sito con oltre duecento specie. Attraversando i suggestivi percorsi, all’ombra dei capanni e salendo in cima all’ altana di osservazione, i piccoli escursionisti potranno godere di uno spettacolo unico, importate testimonianza di come sia fondamentale la tutela dei corridoi ecologici lungo i fiumi.

Il 25 agosto a Monserrato nel comune di Borgo San Dalmazzo, alle ore 21, chiuderà il percorso un’avventurosa passeggiata dal titolo SULLE ALI DELLA NOTTE: pipistrelli e animali selvatici del bosco. I pipistrelli, il cui nome scientifico è chirotteri, rivestono un ruolo importante come bio-indicatori ambientali e per tale motivo possono essere utilizzati per individuare le aree a maggior valenza naturalistica. Nel Parco fluviale Gesso e Stura ne sono state censite 14 specie tramite uno studio condotto con l’obiettivo di contribuire alla loro conservazione e distribuzione attraverso il posizionamento di numerosi nidi artificiali. Godendo di un’atmosfera fatata al chiaro di luna si scopriranno i segreti di questi esseri così particolari che volano nella notte, parlano con ultrasuoni, cacciano instancabilmente, migrano e vanno in letargo. In conclusione dell’evento i volontari del Centro Recupero Animali Selvatici di Bernezzo libereranno insieme ai bambini uno degli animali da loro curato e ritornato in salute.

Il costo delle attività è di 5 € a persona e la prenotazione obbligatoria.

Tutte le informazioni, le indicazioni per prenotare sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it .

L’Infopoint del Parco fluviale, in piazzale Walther Cavallera 13, per informazioni, prenotazioni e servizio di noleggio bici è aperto da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 - sabato domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Il numero di telefono 0171.444.501 è attivo negli orari sopra indicati, in alternativa è possibile scrivere all’indirizzo mail: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it

Il calendario completo delle iniziative di Estate al Parco è scaricabile all’indirizzo: www.parcofluvialegessostura.it/eventi-e-eventi/calendario-eventi-e-biglietteria/