Burattinarte si sposta a Santa Vittoria d'Alba con lo spettacolo del Circo de Madera

Nell’ultimo appuntamento di luglio, Burattinarte torna ad accendere i suoi riflettori nel Roero, in uno dei paesi più affezionati alla rassegna, Santa Vittoria d’Alba e vi porterà una delle compagnie più amate di sempre dal pubblico cuneese.

Sabato 29 luglio, alle 21.30, infatti, sarà la compagnia ceco-ispano-ungherese Karromato a presentare nell’Anfiteatro della Confraternita, uno spettacolo che ha conosciuto successi e riconoscimenti in tre continenti: Circo de Madera.

Claudio Giri e Consuelo Conterno, inventori e direttori artistici di Burattinarte commentano: «La Compagnia Karromato presenterà un piccolo capolavoro, assolutamente da non perdere. Ispirato ai numeri di varietà che nel secolo XIX rallegravano gli intermezzi delle rappresentazioni teatrali di marionette, lo spettacolo guarda al mondo del circo di primo Novecento. La musica, realizzata per l'occasione, accentua l’umorismo quasi grottesco delle azioni delle marionette, sapientemente intagliate nel legno e abbigliate con costumi perfetti. Completa il tutto una scenografia teatrale riccamente decorata in stile primo Novecento. Il risultato è uno spettacolo fuori dal tempo, di rara bellezza, che ha catturato gli applausi del pubblico in oltre 30 nazioni, tra Europa, Asia e Americhe».