Esperienza unica: mercoledì sotto le stelle allo Stura River Village - L'ebrezza del rafting notturno

Stura River Village è lieto di annunciare una straordinaria opportunità per gli amanti dell'avventura e della natura. Ogni mercoledì, a partire dalle ore 18:00, il nostro villaggio accoglierà "Mercoledì sotto le stelle", un evento emozionante che offre ai partecipanti la possibilità di vivere l'ebrezza del rafting notturno sotto un cielo stellato incantevole.

L'esperienza inizierà con un aperitivo e un incontro con le guide esperte dello Stura River Village. I partecipanti riceveranno informazioni dettagliate e preziosi consigli per affrontare al meglio la discesa in rafting lungo il suggestivo fiume Stura di Demonte.

Alle ore 20:00, l'avventura raggiungerà il suo culmine con l'inizio del rafting notturno. Gli appassionati di adrenalina e natura saranno immersi in un mondo magico, scoprendo angoli nascosti e splendide anse del fiume mentre le stelle illuminano il loro cammino. L'atmosfera incantevole creata dal cielo stellato renderà questa discesa un'esperienza unica e indimenticabile.

La discesa terminerà alle ore 22:00, quando i partecipanti torneranno alla base. Per completare la serata in modo gustoso, lo Stura River Village offrirà ai partecipanti l'opportunità di deliziare il palato con il loro rinomato "Burger Raft", una prelibatezza culinaria che ricaricherà le energie dopo una serata piena di emozioni.

L'esperienza "Mercoledì sotto le stelle" è disponibile al costo di € 59,00 a persona. Inoltre, per coloro che desiderano prolungare il loro soggiorno, è possibile optare per un pacchetto che include il pernottamento in uno degli accoglienti chalet del villaggio, con prima colazione inclusa, al prezzo speciale di € 70,00 a persona.

Le prenotazioni per questa straordinaria esperienza sono limitate, pertanto si consiglia di prenotare il prima possibile per garantire la partecipazione.

"Mercoledì sotto le stelle" allo Stura River Village rappresenta un'opportunità unica per gli amanti dell'avventura di immergersi nella natura e vivere un'esperienza fuori dall'ordinario. Questo evento promette di creare ricordi indelebili, regalando emozioni che resteranno per sempre nel cuore dei partecipanti.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, contattare il 338.1011194