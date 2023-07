Grande attesa per Gigi D'Alessio, pronto a far cantare il pubblico dell'Anima Festival

Energia, ritmo e musica: saranno questi gli ingredienti del prossimo concerto di Anima Festival. Il 20 luglio, sul palco del bellissimo e magico Anfiteatro dell'Anima, ci sarà Gigi D'Alessio, il cantautore partenopeo che ha portato la musica napoletana in tutto il mondo.

Non sarà una domenica di agosto con tanta neve ma una serata di luglio caldissima quella che lo vedrà esibirsi davanti ad un pubblico che lo ama da trent'anni.

Gigi D'Alessio sarà a Cervere con il suo“Dove c’è il sole tour” per riabbracciare il suo pubblico e cantare insieme le sue canzoni più amate, dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Sul palco sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).



I biglietti sono acquistabili direttamente su TiketOne oppure o sui canali di vendita tradizionali.

Ulteriori info su https://www.animafestival.it