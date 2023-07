A Cherasco Swing per l’Emilia Romagna : un concerto di raccolta fondi in piazza dell’Arco del Belvedere

Il Comune di Cherasco e la Swing Big Band della Città di Cherasco hanno organizzato un concerto per raccogliere fondi per gli alluvionati dell’Emilia Romagna: l’appuntamento è per venerdì 28 luglio, ore 21, nella piazza antistante l’Arco del Belvedere.



La Swing Big Band Città di Cherasco, formata da una quindicina di musicisti diretti da Roberto Andreoli, dal 1996 è impegnata nella riproposizione e rivisitazione della musica swing, popolare negli Stati Uniti negli anni ’40 soprattutto grazie alle Big Bands, grandi formazioni orchestrali dirette da artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile nel firmamento della musica jazz quali Glenn Miller, Woody Herman, Duke Ellington, Count Basie.

L’orchestra si propone un duplice obiettivo: riproporre con fedeltà e rigore il repertorio tradizionale che animò i teatri ed i locali d’oltre oceano, ma soprattutto ricreare lo spirito ed il clima sonoro di questo genere, adattandolo all’attuale sensibilità musicale, con l’aggiunta di alcuni brani originali, composti e arrangiati dal direttore.



«Invitiamo a partecipare numerosi – dice il sindaco Carlo Davico –, il Maestro Andreoli e tutta la band proporranno un piacevole spettacolo di musica che allieterà la serata estiva. Nella bella piazza davanti all’arco del Belvedere, sarà un modo per divertirsi ed essere solidali con le popolazioni dell’Emilia Romagna duramente colpite nel mese scorso dall’alluvione.»



“Swing per l’Emilia Romagna” di venerdì 28 luglio è a ingresso con offerta libera, lo scopo è raccogliere fondi per aiutare l’Emilia Romagna alluvionata.