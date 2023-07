Andrea Penna nuovo coordinatore della sezione di Gioventù Nazionale – Langhe e Roero.

Gioventù Nazionale provincia Cuneo rende noto che, nella giornata di venerdì 14 luglio, è stato nominato il nuovo coordinatore della sezione di Gioventù Nazionale – Langhe e Roero.

Alla presenza del coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, l’assessore di Marene Alberto Deninotti, a seguito della decisione unanime del gruppo, è stato affidato l’incarico di coordinatore GN – Langhe e Roero ad Andrea Penna.

Il coordinatore provinciale di GN, Alberto Deninotti, si dice “profondamente soddisfatto e convinto che Penna saprà guidare il gruppo delle Langhe e del Roero con impegno e professionalità”, sottolineando con altrettanta soddisfazione di come “Gioventù Nazionale stia crescendo in tutto il territorio e, così facendo, raggiunga sempre più giovani avvicinandoli alla politica e creando legami tra tutto il territorio provinciale”.

Il nuovo coordinatore della sezione di Gioventù Nazionale – Langhe e Roero, Andrea Penna, afferma di essere molto “orgoglioso della nascita del gruppo, nonché molto determinato nel far riscoprire la passione per la politica nella Langa e il Roero a quanti più giovani possibile, così come a portare la bellezza della nostra terra a quante più persone possibile”.

Nell’accettare l’incarico, il neo coordinatore ringrazia i nuovi iscritti tra cui Simone Vigna (vicecoordinatore) “per il sostegno e il supporto dimostrato”, un particolare ringraziamento lo riserva poi ad Alberto Deninotti “per la fiducia riposta nei miei confronti”, a Francesco Roggero, coordinatore di GN Neive, e ad Alessandro Amato, coordinatore di GN Alba.