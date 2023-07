Azione contro la proposta di maxi condono fiscale avanzata da Salvini

Il fatto che Azione stia per formalizzare in Piemonte l’intesa col centrodestra sostenendo la ricandidatura di Alberto Cirio non impedisce al partito di Carlo Calenda di sferrare un duro attacco al leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini.



Salvini, come noto, è tornato a proporre nei giorni scorsi un maxi condono fiscale, proposta che non trova però d’accordo (con alcuni distinguo) nemmeno le altre forze di maggioranza.



Da Azione arriva un messaggio di chiusura e una netta presa di posizione contro l’idea avanzata dal numero uno della Lega.



“Non possiamo – è riportato sul profilo social Granda in Azione - prendere in giro tutti quei cittadini italiani che hanno sempre pagato le tasse e rispettato la legge. La propaganda di Salvini ha superato ogni limite! Il Governo si concentri seriamente sulla lotta all'evasione. È un principio di giustizia”.



“Una comunità responsabile – si fa presente - si assume i costi della democrazia! Non è accettabile che un ministro della Repubblica assecondi comportamenti contrari al senso civico: parlare di pace fiscale o peggio di pizzo di Stato (in questo caso, in verità, il riferimento è a Fratelli d’Italia) non fa altro che alimentare una certa disaffezione nei confronti delle istituzioni pubbliche per non parlare del danno collettivo dovuto al minor gettito fiscale”.