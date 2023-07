Auxilium Saluzzo: un oro e due bronzi ai campionati giovanili del volo

L'ultimo fine settimana ha fatto registrare grandi risultati per il sodalizio saluzzese del presidente Pietro Fornetti.

Per la specialità volo, a Fagagna, in Friuli, nei campionati italiani under 15 e 18 a coppie ed individuale, il team saluzzese conquista un oro negli under 18 a coppie con Francesco Costa e Matteo Gionas Macario.

Negli under 15, giungono due bronzi con Nicolò Buniva nella prova individuale e nella prova a coppie con Nicolò Buniva e Federico Rainero.

Nel settore femminile, nella quarta prova del circuito Elite, successo di Serena Traversa e terzo posto per Maria Giardo.

Nel settore maschile, nella gara nazionale a quadrette di Saint Vincent, terzo posto per Marco Capello, Loris Castellino, Corrado Salusso e Stefano Migliore.

Nel prossimo fine settimana, presso il sodalizio saluzzese, agli ordini dei tecnici azzurri Carlo Pastre ed Angelo Cappato, si terrà lo stage nazionale di preparazione per i prossimi appuntamenti internazionali riservato agli under 18 ed under 23.

Tra i convocati anche due giocatori dell’Auxilium Saluzzo, Francesco Costa e Matteo Gionas Macario. Per la specialità petanque, nel torneo internazionale che si è tenuto a Passatore, successo della terna saluzzese con Massimo Francioli, Silvio Oberto e Fabrizio Bottero. Nel torneo serale che si è disputato alla Bocciofila La Vittoria, primo posto per Luca Maero, Valerio Maero e Marco Barotto.