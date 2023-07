Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDS: applausi (e medaglie) per gli atleti di Cuneo

Si sono conclusi i Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDS (Federazione Italiana Danza Sportiva) a Rimini, che quest’anno hanno visto gareggiare oltre 30.000 atleti provenienti da tutta Italia.

La FIDS è la federazione di riferimento per questo sport ed è l’unica incaricata dal CONI a decretare i Campioni Italiani di Danza Sportiva che vanta moltissimi appassionati in ogni regione.

A rappresentare la città di Cuneo sono stati i 13 atleti della Imperial Dance Academy di Madonna dell’Olmo che hanno ottenuto ben 9 finali e 7 medaglie nelle danze Latin Style, Caraibiche e Liscio Tradizionale Piemontese.

Tra questi risultati spicca la performance di Alyssa Arzani che su 189 Atlete ha raggiunto un 2° posto che vale il titolo di Vice-Campionessa Italiana in Jive, un 3° posto in Samba e le semifinali di Cha cha cha e Rumba per la categoria Latin Style Tecnica Over17 Classe C.

Ancora podio e questa volta si laureano Campioni Italiani la coppia formata da Giuseppe Bertaina e Elisabetta Martina nel Liscio tradizionale Piemontese nella categoria “Professional Division” Senior IV.

Nelle Danze Caraibiche 4 podi per la coppia formata da Luca Demaria e Marie Desogus che raggiungono un ottimo 2° posto valevole per il titolo di Vice-Campioni Italiani di Salsa On2, e ben 3 medaglie di bronzo in Merengue, Bachata e Salsa Cuban Style.

Conquistano una finale i due ballerini di Latin Style Tecnica Pietro Saccardi (6° posto nel Jive 13-14 anni) e Leonardo D’angelo (6° posto nella Rumba 15-16 anni), mentre hanno raggiunto entrambi 3 semifinali per i restanti 3 balli in gara.

“Vorrei complimentarmi con tutti i ragazzi che hanno partecipato” - commenta il tecnico Ilaria Diana - “Sono molto contenta per chi era alla prima esperienza al campionato italiano FIDS, anche loro hanno dimostrato carattere, personalità e voglia di esserci. Questi risultati saranno sicuramente di stimolo per costruire la prossima stagione che partirà da solide basi”.

Importanti risultati per il loro 1° Campionato Italiano per Elena Andra Solonean (semifinale in Samba), Elisa Demichelis (51° posto), Asia Galaverna (103° posto), Sara Castellino (107° posto), Lorenza Perottino (119° posto) e Emma Marabotto (153° posto).

Prima competizione a livello nazionale per i Duo Latin Style Demichelis-Perottino (18^ posizione)e Galaverna-Marabotto (27^ posizione).

Infine un commento da parte del tecnico e responsabile dell’accademia di danza Eros Ghio: “Insieme ad Ilaria abbiamo dimostrato che con il lavoro svolto durante l’anno siamo riusciti a portare i nostri ragazzi a ballare sul più importante palcoscenico Italiano di danze caraibiche e latino americane. Grazie ad un lavoro mirato nel preparare gli atleti in questi mesi per i Campionati Italiani di Danza Sportiva siamo riusciti ad ottenere buoni risultati. Con 13 atleti partecipanti in questa edizione, il team ha mostrato quanto sia cresciuto e quanto il lavoro svolto durante gli allenamenti abbia dato i suoi frutti. Continuando su questa strada, siamo destinati a raggiungere ancora maggiori successi e a far progredire ancora di più i nostri ragazzi.”.

Per tecnici ed atleti una piccola meritata pausa, prima di riprendere, a fine agosto, gli allenamenti in preparazione della stagione agonistica 2023/2024.