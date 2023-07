Ginnastica Mondovì d'oro alle finali nazionali del Gymgiocando

Una giornata indimenticabile quella trascorsa a Rimini dalle tre squadre della Ginnastica Mondovì in occasione delle Finali Nazionali del Gymgiocando, la manifestazione più bella dell'anno dedicata ai Giovani e Giovanissimi.

La Società, già galvanizzata dalla bella prova dei Regionali in cui le piccole ginnaste erano state premiate con due Fasce Oro e una d'Argento, ha affrontato quest'ultima prova, guidata dalla tecnica Silvia Ghibaudo, con tre team sempre più brillanti e decisi a conquistare nuovi successi. Prima a scendere in campo è stata la squadra "Luna" delle Giovanissime con Aurora Cekrezi, Viola Forlani, Aurora Gila e Aurora Onisei tutte quattro alla loro prima esperienza in una fase nazionale. Per nulla intimidite dai grandi padiglioni e dalla pedana 12X12 su cui dovevano lavorare, hanno prima eseguito i due percorsi a cronometro, quello obbligatorio e quello a "sorpresa" dove hanno ben figurato senza mai prendere penalità e subito dopo il loro simpatico collettivo perfettamente a ritmo con la musica e con molta precisione; due coppe oro quindi per le new entry.

Poi ha fatto il bis la bravissima squadra "Sole" con Vittoria Barale, Chiara Bertolino, Vittoria Dho, Agnese Giuggia, Anna Pianetta, e Caterina Zecchino che, tutte villanovesi molto veloci e grintose nei percorsi hanno poi eseguito la coreografia a corpo libero con grande sincronia e correttezza. Verso il finale dopo la forte compagine di Prato, è scesa in pedana a rappresentare i colori di Mondovì la squadra "Lollipop" con Margherita Boetti, Caterina Bongiovanni. Emily Clara Dantona, Adele Ominelli, Martina Piria e Azzurra Viglino; le prime quattro ginnaste già nel 2021 avevano provato l'ebbrezza della Fascia Oro e, come veterane, quest'anno sentendo la responsabilità di dover ripetere il bel risultato, si sono impegnate con concentrazione doppia conquistando il traguardo voluto: la Fascia Oro in entrambe le prove condotte da tutte in modo eccellente.

Il momento della premiazione è stato molto emozionante perchè non era certo scontato che tutte e tre le squadre dei due livelli conquistassero le due coppe d'oro e tra gli applausi meritatissimi del pubblico e dei nostri genitori che la Società ringrazia per la loro sempre validissima collaborazione.