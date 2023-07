Partenza dall'Italia per il Tour de France 2024: Cirio parteciperà al passaggio di testimone a Parigi

Domenica 23 luglio si chiuderà il Tour de France 2023 con l'arrivo sugli Champs- Elysées a Parigi. La grande boucle incoronerà il suo vincitore e darà appuntamento alla prossima edizione, la cui partenza per la prima volta avrà luogo in Italia.

Sabato 29 giugno via alla Firenze-Rimini, il giorno dopo appuntamento con la Cesenatico-Bologna, mentre lunedì 1° luglio sarà la volta della Piacenza-Torino, interessando il territorio piemontese e cuneese (passaggi a Tortona, Alessandria, Nizza Monferrato, Neive, Barbaresco, Alba e Moncalieri prima dell'arrivo a Torino).

Motivi per cui l'Italia sarà chiamata a raccogliere il testimone della prestigiosa kermesse proprio domenica prossima nella capitale francese. Prevista la presenza, tra gli altri, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che, con l'assessore Ricca, ha creduto fin dal primo momento nella possibilità di avere il Tour in Piemonte.

"Una grande occasione di visibilità per la nostra regione, un orgoglio per il mondo del ciclismo italiano e piemontese - ha commentato il cheraschese Massimo Rosso, presidente regionale Federciclismo - E' stata brava l'amministrazione regionale, in particolare nelle persone di Cirio e Ricca, a crederci e lavorare per portare sulle nostre strade il Tour. Accogliamo con entusiasmo questo evento."