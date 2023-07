Team Dimensione Nuoto in evidenza ai Regionali: medaglie e qualificazioni ai Tricolori di Categoria

Una pioggia di medaglie e svariati tempi limite per i Campionati Italiani di Categoria: questa l’estrema sintesi del primo blocco di gare ai Campionati Regionali di Categoria disputati a Torino nel fine settimana che si completeranno sabato 22 e domenica 23 luglio.

Il Team Dimensione Nuoto, attualmente al quarto posto nella classifica di società, ha abbinato spiccate individualità e ottime prove di squadra: tra queste ultime, spicca la vittoria nella 4x200 sl (cat. ragazze) con il quartetto composto da Annalisa Giordano, Angelica Scattone, Giada Turcolin e Giulia Grieco.

Come anticipato, sono fioccati anche i tempi limite per i Campionati Italiani.

Tommaso Dadone si qualifica alla rassegna tricolore nei 100 dorso nuotando 1’00”75 in batteria e centrando l’argento in 1’00”95. Lucia Tassinario sigla il minimo nei 50 dorso (30”68) crono che vale la medaglia d’argento, a cui si aggiunge il titolo regionale conquistato nei 50 farfalla (28”41). Tempo limite nei 200 misti per Pietro Marengo, che domina la prova in 2’11”03; per lui, medaglia d’oro anche nei 200 sl (1’57”18) e argento nei 400 sl (4’13”36).

Alessandro Polo ottiene il minimo nei 100 dorso (58”81) diventando campione regionale e domina la mezza distanza in (26”96). Fabio Galletti, campione regionale nei 50 rana, nuota 29”48 e si qualifica ai Tricolori.

Alla lunga lista delle medaglie marchiate TDN si aggiungono quelle conquistate da Matilde Varengo, autrice di interessanti riscontri cronometrici che la portano alla medaglia d’oro nei 400 sl (4’23”40) e all’argento nei 200 sl (2’05”88), Miriam Regazzo (argento 1500 sl), Mattia Grosso (argento 200 farfalla), Cristina Caruso (argento 200 farfalla, bronzo 50 farfalla e 200 sl), Giulia Boggione (bronzo 50-100 rana), Alessio Hincu (bronzo 100 rana), Andrea Randi (bronzo 50 farfalla), Annalisa Giordano (bronzo 200 sl) e William Giordano (bronzo 200 sl).