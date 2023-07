Correndo con la Croce Bianca: una corsa ludico motoria per il benessere e la socializzazione

La Croce Bianca di Ceva annuncia l'evento "Correndo con la Croce Bianca": una corsa ludico motoria non competitiva organizzata in collaborazione con GSD Val Tanaro e con il contributo di AVIS Ceva. Aperta a partecipanti di tutte le età, si terrà l’8 agosto con ritrovo alle ore 19 in Piazza del Comune e prevede un percorso di circa 5 km per chi corre, di 2,5 km per chi cammina e uno più breve pensato per i bambini.

A chi si iscriverà entro venerdì 21 luglio sarà garantito un pacco gara con maglietta ufficiale dell'evento e, all’arrivo, un secondo gadget esclusivo. Gadget dedicati invece ai bambini con meno di 7 anni. Le iscrizioni successive beneficeranno di un pacco gara soltanto fino ad esaurimento scorte.

Dopo la corsa, i partecipanti potranno rigenerarsi presso alcuni esercizi cebani che offriranno specialità che andranno dallo spritz al fritto misto di pesce, passando per il famoso panino di frittata di Ceva al kebab. Il tutto sarà accompagnato dalla musica selezionata dal Dj Maurizio Giuliano.

Le adesioni all'evento possono essere effettuate su whatsapp al numero 3487463829.