La visita del ministro Crosetto nelle sale restaurate del Castello della Manta

In occasione della conferenza organizzata da Confartigianato Cuneo nel parco del castello della Manta, lo scorso venerdì 14 luglio per la presentazione del Bilancio Sociale e di Sostenibilità dell'associazione , il ministro della Difesa Guido Crosetto, ospite d’onore dell’evento, ha visitato le sale del maniero.

A fargli da guida Silvia Cavallero, property manager del castello, bene donato al Fai (Fondo Ambiente Italiano) nel 1985 dalla contessa Elisabetta De Rege Provana.

Il ministro aveva già avuto modo di visitare il castello in passato, ma in quest’occasione ha potuto ammirare le sale dopo i recenti restauri della parte cinquecentesca, oltre alla sala degli alberi.

Nella biblioteca Crosetto è rimasto colpito dal motto ‘Leit’ di Valerano, primo signore di Manta, che, come spiega Silvia Cavallero, “significa condurre, guidare con saggezza, in modo non autoritario”.

Nella sala Baronale, la più rappresentativa e conosciuta del Castello della Manta, il ministro, dopo aver ammirato l’affresco della Fontana della giovinezza, si è soffermato sulle figure dei Prodi e in particolar modo su quelle delle Eroine, di cui una, Lampeto, regina delle Amazzoni, è stata riprodotta nel nuovo ufficio della Stazione dei Carabinieri di Saluzzo, destinato all’accoglienza e ai colloqui con le donne vittime di violenza, grazie al contributo dello Zonta Club di Saluzzo.

Alla visita erano presenti anche Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Imprese Cuneo, il generale di Brigata Antonio Di Stasio, comandante della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta, e il prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo.