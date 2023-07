Dogliani: un'estate di lavori per l'abbellimento dei sentieri verso il castello

Dogliani: un’estate importante da lavori in corso per arrivare all’inverno con i principali interventi terminati. Sono praticamente finite le varie operazioni per la messa in sicurezza del fiume Rea, grazie alla messa in posa degli sgrigliatori a monte del paese, delle scogliere, e del lavoro di intubamento del rio Papin che, prima di sfociare nel Rea, ha sempre dato problemi all’altezza degli impianti sportivi, puntualmente allagati in caso di forte temporale.



«Sempre nella zona degli impianti sportivi - dichiara Ugo Arnulfo, il sindaco di Dogliani – proseguono i lavori di sistemazione della parte superiore che riguardano la risistemazione dell’area sopra il rio Papin, ed il restyling degli impianti sportivi con la realizzazione quasi ultimata del nuovo impianto di padel e dei muri di cinta.



Proseguono anche gli interventi alla periferia urbana: dopo alcuni ritardi per la demolizione dell’edificio comunale, a cui si è aggiunta anche quella di palazzo Meriggio, struttura privata, siamo riusciti finalmente a procedere, ed è già stato realizzato il muretto di cinta per il campetto in piazza Martiri della Libertà».



Tra Dogliani Borgo e Dogliani Castello prosegue l’intervento alla zona dei sentieri: «È stata ultimata la prima parte di palificazione della struttura in legno di supporto a monte e ora si partirà per la sistemazione del sentiero con la posa dei cavidotti e della pavimentazione, che sarà realizzata con una pietra particolare per mantenere il rispetto dell’estetica ambientale. Prima dell’inverno vogliamo arrivare a buon punto.



A monte si sta lavorando anche alla ristrutturazione del locale che, da magazzino, passerà a struttura ricettiva. Se guardiamo a quanto fatto finora devo dire che i lavori di prevenzione per la messa in sicurezza dell’abitato doglianese permetteranno di affrontare eventuali perturbazioni violente con maggiore sicurezza, anche in chiave di dissesto idrogeologico» conclude il primo cittadino.