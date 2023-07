Malessere e disidratazione per il caldo: al Pronto Soccorso di Verduno +10% di accessi

L’ondata di calore che da alcuni giorni sta colpendo l’Italia sta avendo ripercussioni sulla salute dei cittadini e sull’affluenza ai Pronto Soccorso.



Una situazione di attenzione generale che riguarda anche l’ospedale di Verduno, come ci conferma il primario del Pronto Soccorso Massimo Perotto: “In questi giorni l’affluenza è in aumento del 10% rispetto alla media generale di accessi, solitamente circa 150. Siamo a una media di 166 e tocchiamo il picco il lunedì con 190 accessi. Sono in netto aumento i casi di disidratazione tra gli anziani e le persone fragili, oltre ai malesseri e le lipotimie, cioè svenimenti e abbassamenti di pressione anche tra gli adulti e spesso sui luoghi di lavoro. Uno dei fattori di pericolo può essere lo svolgimento di attività fisica quando si è esposti ad alte temperature”.



La situazione è, però, sotto controllo. “L’affluenza è aumentata, ma non ci sono particolari criticità, sono gli stessi accessi che abbiamo nel periodo invernale per l’influenza”, conclude Perotto.