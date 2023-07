Come scegliere un professionista per la gestione di campagne google ADS

Per la gestione di campagne Google ADS è bene contattare un professionista preparato e reattivo alle variazioni del mercato. Non è semplice intraprendere questa professione, poiché sono diverse le tematiche da conoscere. Non a caso, bisogna avere un certo fiuto per gli affari, nonché una capacità naturale per trovare le segmentazioni giuste del settore su cui si sta approntando una campagna pubblicitaria.

A favore della gestione di campagne Google ADS ci sono gli strumenti predisposti da Google stesso, i quali necessitano di competenza e di profonda conoscenza. Google Ad Manager è una piattaforma potente che offre una vasta gamma di strumenti e funzionalità per la gestione e l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie online.

Questo strumento è particolarmente utile per le aziende che desiderano raggiungere un pubblico ampio e mirato tramite annunci pubblicitari su Internet. Con Google Ad Manager, è possibile gestire e monitorare le inserzioni pubblicitarie in modo efficace, al fine di massimizzare il budget investito per ottenere risultati concreti. Pertanto, prima di selezionare un buon candidato o un’agenzia è utile al titolare dell’azienda conoscere gli strumenti a disposizione.

La gestione delle campagne Google ADS: gli strumenti e la piattaforma Google

La piattaforma di Google Ad Manager può fare la differenza tra una campagna pubblicitaria di successo e una che non raggiunge i risultati desiderati. Con Google Ad Manager, puoi controllare e ottimizzare ogni aspetto della campagna pubblicitaria, dalla scelta dei formati degli annunci alla segmentazione del pubblico e all'analisi dei risultati.

Questa piattaforma ti offre una panoramica dettagliata delle tue campagne pubblicitarie, con la finalità di prendere decisioni informate e di adattare la strategia di marketing ficcante in base ai risultati ottenuti. Un altro vantaggio significativo di utilizzare Google Ad Manager è la possibilità di raggiungere un pubblico più ampio e mirato.

Con le sue opzioni di targeting avanzate, è possibile definire i criteri di segmentazione in base a fattori come la posizione geografica, le preferenze demografiche e gli interessi degli utenti. Perciò, consente di raggiungere esattamente il tipo di pubblico che si desidera e di massimizzare l'efficacia delle inserzioni pubblicitarie.

Tra le principali funzionalità e caratteristiche da tenere in considerazione per una campagna pubblicitaria figurano:

la gestione avanzata degli annunci come il targeting per posizione, il targeting demografico e il targeting per interessi;

l’ottimizzazione delle prestazioni tramite strumenti come la rotazione degli annunci, l'ottimizzazione del posizionamento e la gestione delle offerte;

una reportistica dettagliata sulle prestazioni delle tue campagne pubblicitarie, così da analizzare i risultati e prendere decisioni talvolta lapidarie;

l’integrazione con altre piattaforme di marketing, come Google Analytics e Google Ads, poiché può semplificare la gestione e l'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie.

La piattaforma fornisce un supporto e un aiuto interessante ma l’azienda è tenuta comunque ad avvalersi di un professionista specializzato nella gestione di campagne Google ADS che sappia integrare le varie funzioni della piattaforma con la capacità di ideare delle inserzioni vincenti in grado di raggiungere un’ampia fetta di pubblico.

Scegliere il giusto professionista per le campagne pubblicitarie

Quando si sceglie un professionista o un’agenzia a supporto dell’azienda, deve aderire alla filosofia dell’impresa. Difatti, chi si occupa della gestione di campagne Google ADS è una persona che conosce a fondo l’argomento. Inoltre, deve possedere altre competenze collaterali. Mentre se ci rivolgiamo a un’agenzia, al suo interno ci saranno diverse persone specializzate in ruoli differenti.

Qualunque sia la nostra scelta, alcuni aspetti da valutare rimangono imprescindibili. Giustappunto, il professionista deve fornire supporto e assistenza, ma soprattutto essere reperibile in modo da poter ottenere delle risposte tempestive in caso di problemi o domande. In questo modo può anche dimostrarsi proattivo e cambiare qualora la campagna non sortisca l’effetto desiderato.

La sua parola d’ordine deve essere precisione nel scegliere la posizione degli annunci affinché siano ben visibili e che si integrino bene con il contenuto circostante. Pertanto, dovrà testare le testare diverse posizioni per vedere quale funziona meglio. Lo stesso dovrà fare con il formato degli annunci. In questo accorre in aiuto Google Ad Manager offrendo una vasta gamma di formati, tra cui banner, interstitial, video, nativi e molto altro.

I test rivestono un’estrema importanza nelle campagne pubblicitarie. In primis, il celeberrimo A/B Test, il quale determina determinare quali formati e quali posizioni degli annunci funzionano meglio. Perciò, il candidato ideale non deve mai stancarsi di provare a combinare diverse formulazioni pubblicitarie fino a quando non ottiene una soluzione performante. La qualità si associa a una capacità di ascolto, grazie alla quale l’azienda può filtrare i suoi obiettivi e le sue aspettative.