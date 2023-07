Ferrero potenzia la presenza nei fast food: accordi con Kfc e Burger King per nuovi gelati alla Nutella

Grazie alla sua celebre crema spalmabile Ferrero rafforza la propria presenza nel mondo del "quick service restaurant". A farlo sapere lo stesso gruppo di Alba che, dopo l’attivazione delle partnership con McDonald’s e con La Piadineria nel 2017, ha stretto nuovi accordi con due primarie realtà del cosiddetto canale Ooh: KFC e Burger King. A partire da luglio le due catene inseriranno nei loro menù alcuni nuovi gelati con topping Nutella.



Gabriele Primavera, direttore vendite Canale Ooh Ferrero, commenta: “Il cambiamento della percezione e delle modalità di consumo del dessert ci ha spinti a essere presenti su questo mercato accanto ai partner più strategici e penetranti, che riescono a coprire le diverse modalità di consumo richieste oggi: on promise, on the go, take away e home delivery. Nutella, inoltre, si conferma essere il prodotto più idoneo per entrare a far parte dell’offerta del canale grazie alla sua versatilità nei vari momenti di consumo”.



Il Gruppo Ferrero presidia nel canale OOH diversi momenti di consumo, dalla colazione, con i Croissant con Nutella - realizzati con lievito madre e farciti con Nutella - e i Muffin con Nutella - disponibili da tempo in oltre 640 punti vendita McDonald’s – con il dessert o fuori pasto con la piadina alla Nutella nei 350 punti di vendita di La Piadineria, fino alla pausa golosa, con il topping Nutella sulla gamma di gelati di KFC e Burger King. Da KFC si potrà gustare il Kream Ball con Nutella®, disponibile da luglio 2023 nei 68 punti vendita sul territorio, mixando soffice gelato, wafer e topping Nutella. Mentre, per quanto riguarda Burger King, arriverà in Italia il King Fusion con Nutella: cremoso gelato, una pioggia di crumble, la cui ricetta è realizzata in esclusiva per King Fusion, e un topping Nutella.



I piani di sviluppo del Gruppo Ferrero nei canali Ooh e in particolare nel quick service restaurant sono in continua evoluzione anche grazie alle sinergie con l’azienda campana Fresystem, recente acquisizione del Gruppo, che si posiziona come top player nel food service "frozen pastry" e "bakery".