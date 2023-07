Lavoratori postali: Alessandro Romano nuovo segretario provinciale Slp Cisl

Cambio al vertice del sindacato dei lavoratori postali della Cisl di Cuneo: Alessandro Romano è il nuovo segretario generale. Romano succede a Martina Caniglia, che aveva guidato la sigla dal giugno 2020, portando la rappresentanza Cisl in provincia da 480 a 560 iscritti, nonostante il 15% di pensionamenti negli ultimi tre anni. La Slp è la sigla maggioritaria in tutta la Granda, in Piemonte e a livello nazionale.

Quarantaquattro anni, dipendente postale dell’ufficio Dto (Divisione Territoriale Operativa), sposato con due figli, Romano è stato eletto all’unanimità nel corso del consiglio direttivo della categoria che ha avuto luogo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 luglio, nel Salone Bertolino della Cisl di Cuneo, alla presenza del segretario generale Enrico Solavagione.

Il neo segretario verrà affiancato da Claudio Blengino, segretario aggiunto, e Veronica Chiabo’, membro di segreteria.

La riunione è iniziata con la relazione del segretario regionale Gerlando Carafassi, il quale ha evidenziato la difficile situazione che sta affrontando l’azienda Poste.

A seguire è intervenuta Martina Caniglia, che nel suo saluto ha ringraziato tutti per averla sostenuta in questi tre anni e che grazie a questo la categoria nelle ultime votazioni Rsu ha ottenuto un 10% di incremento rispetto alle votazioni del 2012, con più del 50% di consensi su tutta la provincia di Cuneo.

Emozionate le prime parole del neosegretario, che ha ringraziato il segretario generale Solavagione e l’intera Cisl per avergli affidato questo importante incarico. "Continueremo lungo il percorso già tracciato dalla segreteria Caniglia – ha dichiarato Romano –, percorso che la Slp Cuneo proseguirà sostenendo anche tutte le iniziative della Cisl, in modo particolare la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sul coinvolgimento dei lavoratori alla gestione delle imprese".

La Consiglio Direttivo si è concluso con l’intervento del segretario generale UST Cisl Cuneo Enrico Solavagione.

Il segretario generale nel suo intervento si è soffermato a lungo sul lavoro e sui risultati che la Cisl Nazionale, grazie al suo segretario generale Luigi Sbarra, sta portando avanti e ha ottenuto.

E' stato ribadita più volte l'importanza fondamentale della capacità di saper lavorare per contrattare, dello stare ai tavoli per continuare un dialogo sociale e "portare a casa" dei risultati.

Un passaggio importante del segretario generale è stato sulla raccolta firme e sulla valorizzazione della contrattazione e della partecipazione che porta al coinvolgimento dei lavoratori nella distribuzione degli utili e nel capitale delle aziende.

Infine il segretario ha ringraziato Martina Caniglia per l’impegno profuso per la categoria in questi anni e un augurio di buon lavoro ad Alessandro.

Alla riunione sono anche state raccolte le firme per la proposta di Legge di iniziativa popolare “La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori” e attuare l’articolo 46 della Costituzione.

Presenti al tavolo di presidenza, insieme al segretario SLP CISL Piemonte Gerlando Carafass, il segretario Slp Torino Città Metropolitana Bruno Bartone, l'ex segretario SLP provinciale Cuneo e successivamente regionale Oreste Cavallo e l'ex segretario SLP provinciale Cuneo Pierluigi Malfatto.