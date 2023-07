Continuano gli appuntamenti dell'Illuminata a Cuneo: laboratori, spettacoli e tanta luce

Un altro weekend di Illuminata a Cuneo, con il via venerdì, tra mostre e laboratori con i fiori al Museo Civico e lo spettacolo serale di luci e musica alle 22 e alle 22.30.

Sabato 22 luglio ci saranno i mercatini di artigianato artistico in via Roma, a partire dalle 16; si potrà partecipare al tour per scoprire la città e i suoi piccoli e grandi segreti; al termine, ricco aperitivo. Info e iscrizioni: www.cuneoalps.it - 0171698749 - 0171696206 info@cuneoalps.it

Alle 22 e alle 22.30 ancora spettacolo di luci e musica.

Si chiude domenica, con l'evento clou in programma in piazza della Costituzione, dove andrà in scena la prima nazionale del musical "La sirenetta. Il ritorno di Ariel"

Info e biglietti: www.cuneoilluminata.eu - 0171698388 - 3344984128- promocuneo@tin.it