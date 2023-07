Crissolo, giornata olistica

Sabato 22 luglio presso l’isola pedonale di Crissolo si terrà, a partire dalle ore 10, la seconda edizione della giornata olisitca.

Olistico è l'aggettivo legato alla teoria dell'olismo, principio filosofico e metodologico di alcune scienze per il quale i sistemi complessi sono irriducibili alla mera somma delle loro parti, in modo tale che le leggi che regolano la totalità non possano mai essere riducibili alla semplice composizione delle leggi che regolano le parti costituenti.

Durante la giornata sarà possibile seguire conferenze presso la sala Consiliare (Palazzo del Comune) e confrontarsi con esperti del settore.

Per informazioni: Cinzia 3493147172 o Claudio 3493147173 o saima.pendolo@gmail.com