Calcio giovanile: il Cuneo Oltrestura manda in archivio un'ottima stagione

La stagione calcistica 2022-23 del Cuneo Oltrestura si è conclusa nel migliore dei modi, non solo per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per l'importante impronta educativa impressa nelle menti dei suoi oltre 160 ragazzi.

Questa società è dotata di 5 campi da calcio (San Benigno, San Pietro del Gallo, Roata Rossi, Passatore e Ronchi) per garantire allenamenti adeguati, ha messo al centro del suo lavoro il divertimento, il rispetto e l'impegno verso i propri avversari, allenatori e compagni di squadra. Ma non sono solo questi gli obiettivi che hanno guidato la società, poiché si sono anche distinti nel miglioramento della tecnica calcistica di ogni singolo ragazzo. “…il Cuneo Oltrestura ha reso il divertimento il cardine principale di ogni attività svolta. L'obiettivo primario è stato creare un ambiente piacevole, educato e stimolante per i giovani calciatori, consentendo loro di godersi il gioco e sfruttare al massimo il proprio potenziale. L'approccio positivo e l'entusiasmo dei mister e dello staff hanno instillato nei ragazzi la voglia di partecipare con gioia a ogni allenamento e partita” - spiega Carlo Pressenda, coordinatore tecnico. “ … la società ha posto particolare attenzione sul rispetto reciproco tra i ragazzi, gli avversari, lo staff e gli allenatori. Attraverso incontri di sensibilizzazione e attività educative, il Cuneo Oltrestura ha insegnato ai giovani calciatori l'importanza di rispettare le regole, gli avversari e i propri compagni di squadra. Questo valore essenziale ha contribuito a creare un clima di sportività e lealtà, in cui ognuno ha avuto la possibilità di crescere sia come giocatore che come individuo. Sebbene il divertimento e il rispetto siano stati prioritari, il Cuneo Oltrestura non ha trascurato l'importanza di migliorare la tecnica calcistica di ogni ragazzo. Attraverso programmi di allenamento mirati e specifici, i ragazzi hanno avuto la possibilità di sviluppare le proprie abilità tecniche e tattiche, garantendo un costante miglioramento individuale e di squadra. L'attenzione posta alla formazione dei giovani talenti ha consentito loro di affinare le proprie competenze e affrontare con fiducia ogni sfida sul campo durante le partite di campionato e i vari tornei.

Prosegue Pressenda: “… negli ultimi anni, il Cuneo Oltrestura ha dato importanza alla formazione degli allenatori. Consapevoli dell'enorme impatto che un allenatore competente può avere sulla crescita e lo sviluppo dei giovani calciatori, la società ha investito nella ricerca e selezione di allenatori che condividessero i valori fondamentali del club. La maggior parte dei mister hanno raggiunto questi obiettivi, sugli altri stiamo lavorando per raggiungere anche qui i risultati voluti. Grazie a questo impegno, i ragazzi hanno avuto la fortuna di lavorare con tecnici preparati e motivati, che hanno saputo trasmettere passione, competenze tecniche e un'etica professionale solida. Questo approccio ha contribuito a creare un ambiente di fiducia e crescita continua, offrendo ai giovani atleti tutte le risorse necessarie per raggiungere il loro pieno potenziale. Stiamo lavorando per strutturare al meglio la prossima stagione: interverremo e cercheremo di risolvere alcuni problemi che abbiamo avuto in questi mesi perché il nostro obiettivo è quello di soddisfare al 100% i desideri sportivi dei nostri ragazzi e delle loro famiglie. Questo non è semplice ma vi posso confermare che ci impegniamo perché questo avvenga”.

Il Cuneo Oltrestura ha concluso una stagione calcistica da incorniciare, in cui ha insegnato ai giovani calciatori valori fondamentali come il divertimento, il rispetto e il miglioramento tecnico. Con i suoi 5 campi da calcio, ha offerto ai ragazzi un ambiente ideale per crescere sia come giocatori che come individui. La società si è ben comportata, dimostrando che il calcio può essere uno strumento educativo oltre che un semplice gioco.

I ragazzi del Cuneo Oltrestura dallo scorso settembre 2022 a fine giugno 2023, hanno partecipato ad oltre 15 tornei dislocati nei seguenti paesi e città: Borgo San Dalmazzo, Cuneo, Peveragno, Fossano, Andonno, Racconigi, Centallo, Murazzo, Borgio Verezzi, Loano, Savona, ecc… Tra questi ricordiamo il Memorial Danilo Rosso, Granda Cup, il Memorial Roberto Negri, Torneo del Prete, Torneo Fiera Fredda, Torneo Sport Area, Torneo Bisalta, Torneo Balocco, Young Cup, Memorial Antonio Ortu, Memorial Alessio Giraudo, Torneo Borgio Verezzi, Torneo del Salice, Trofeo Mino Barisone, Torneo della Lumaca e Satispay Cup. “… quest’anno siamo riusciti vincere alcuni tornei dove hanno giocato tutti i ragazzi con squadre con una storia decisamente più importante della nostra! Abbiamo anche organizzato la seconda edizione della YOUNG CAP 2023 che ha visto la partecipazione di 43 squadre! Ricordo con piacere la festa di Natale svoltasi alla Michelin Sport Club di Ronchi, eravamo tantissimi, oltre 250 persone tra genitori, ragazzi, staff e allenatori! A questa festa aggiungerei anche la gita a Genova dove siamo andati a vedere la Sampdoria (eravamo ben 3 pullman). Tra le tante cose belle che ricordo di questi mesi, forse quella che più ci gratifica è vedere la bella amicizia nata tra i vari ragazzi delle singole squadre, un’amicizia sana e spontanea che ha portato ad una crescita generale dei singoli sportivi ma anche degli allenatori e di tutto lo staff dirigente”.

Il Cuneo Oltrestura dà appuntamento ai suoi ragazzi a fine agosto per l’inizio della nuova stagione sportiva. Un invito viene rivolto a tutti coloro che hanno piacere di conoscere questa realtà sportiva, partecipando alle nostre sedute di allenamento a porte a aperte di fine agosto.

Per maggiori informazioni è possibile contattare Carlo Pressendra (340 230 8019), Alessandro Casalegno (333 478 4817) o Emiliano Rosso (335 771 9449).