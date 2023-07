Calcio: Pro Dronero, Giuseppe Ricciardi affiancherà Caridi sulla panchina della prima squadra

COMUNICATO UFFICIALE ACD PRO DRONERO

La Pro Dronero e' lieta di annunciare che il riconfermatissimo allenatore della Juniores Giuseppe Ricciardi ha accettato con entusiasmo la proposta fattagli direttamente dal Presidente Corrado Beccacini di affiancare anche il Mister Antonio Caridi come suo Vice in Prima Squadra, a suggello di un rapporto sempre piu' stretto con il nostro Settore Giovanile.

Ricciardi e' un volto ben noto ai tifosi della Pro per aver giocato ben sei stagioni, di cui cinque come Capitano con la maglia dei Draghi, dal 1988 /1989 al 1993/1994, diventando uno dei giocatori dei Draghi piu' conosciuti ed amati per le sue micidiali punizioni ed un fortissimo carisma legato ad una altrettanto grande correttezza nei rapporti sia coi Compagni sia con gli Avversari.

Ci sara' quindi anche il mitico "Riccio" al raduno della Prima Squadra gia' fissato per il 7 agosto alle 18:00 presso il Campo "Pier Cesare Baretti ".