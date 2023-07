Serie D: rinforzo per l'Alba Calcio, ecco Leonardo Di Salvatore

Movimento in entrata per l'Alba Calcio in vista del prossimo campionato.

Definito l'ingaggio di Leonardo Di Salvatore, attaccante classe '99 che vanta già oltre 80 presenze in Serie D, giocando, tra le altre, con la maglia del Fossano.

Ritroverà, dunque, mister Viassi, da questa stagione sulla panchina della neopromossa formazione albese.

LA NOTA UFFICIALE DELL'ALBA CALCIO

Leonardo Di Salvatore è un nuovo giocatore dell’Alba Calcio!

Leonardo vanta più di 80 presenze in Serie D dove ha militato ad Imperia, Vado Ligure, Fossano e Albenga .