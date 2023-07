Alla scoperta dei Castelli di Lagnasco: workshop di restauro e valorizzazione con il Politecnico di Torino

Dal 25 al 29 settembre si svolgerà nei Castelli Tapparelli d’Azeglio di Lagnasco un incontro formativo, in ambito accademico, organizzato dal Politecnico di Torino con la Facoltà di Architettura che ha sede nel Castello del Valentino.



Il bando del workshop, dal titolo “Nuove luci sui Castelli di Lagnasco: conoscenza, restauro, valorizzazione; un cantiere aperto”, rivolto ad una quindicina di studenti della laurea magistrale, è il primo frutto dell’accordo di programma stipulato ed approvato nelle scorse settimane dal Politecnico di Torino con il Comune di Lagnasco, per i prossimi tre anni.



Il corso accademico di fine settembre, sarà seguito da un team di docenti delle discipline del Restauro, dell’Estimo e della Fisica Tecnica Ambientale, e consisterà in un’attività didattica sul campo, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’occasione unica di affrontare nella pratica i temi legati alla valorizzazione dei Castelli.



I futuri architetti avranno l’opportunità di raccogliere sul campo dati e informazioni su storia e trasformazioni del complesso architettonico dei Castelli, le principali tecniche costruttive, analisi dello stato dell’arte, restauri pregressi, controllo ambientale e integrazioni impiantistiche, funzioni attuali e potenziali sotto utilizzi, analisi del contesto e del quadro competitivo.



Una collaborazione avviata nei mesi scorsi grazie anche all'intervento della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio, per la Città Metropolitana di Torino, con lavori preparatori e una sessione di idee, ‘brainstorming’, oltre a sopralluoghi nel complesso dei Castelli, fino alla definizione dei dettagli dell’accordo in un recente incontro nella sede della facoltà, cui hanno partecipato il sindaco Roberto Dalmazzo, il suo vice Oscar Fiore, ed i docenti referenti del progetto Cristina Coscia, Francesco Novelli e Anna Pellegrino.



Dall’amministrazione comunale di Lagnasco fanno sapere che: “Un’azione sinergica e condivisa di attività fra il Politecnico di Torino e il Comune di Lagnasco può stimolare importanti occasioni di confronto, sviluppo ed approfondimento, nonché di sostegno e promozione di progetti di interesse comune, relativamente ad azioni di valorizzazione di un patrimonio storico di grande rilevanza come i nostri Castelli”.



Nella seconda settimana del workshop gli studenti lavoreranno al progetto nella sede della Facoltà di Architettura, nel Castello del Valentino di Torino, per finalizzare le analisi e le elaborazioni e restituire elaborati finali su scenari, temi strategici e suggestioni future sui Castelli di Lagnasco ed il loro contesto territoriale.



“L’importante e qualificata collaborazione, con attività di ricerca e di didattica nell’ambito dell’Ingegneria e dell’Architettura, - sostengono con soddisfazione dall’amministrazione comunale lagnaschese - potrà unire risorse, conoscenze e competenze specifiche, favorendo in tal modo l’efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività” commenta soddisfatta l’amministrazione comunale l’accordo appena concluso.



Queste sono le premesse alla base dell’accordo quadro stipulato fra il Comune di Lagnasco e il Politecnico di Torino per lo svolgimento di attività di studio, di didattica e di ricerca del complesso dei Castelli di Lagnasco al fine di approfondire la conoscenza storico architettonica e costruttiva del complesso formato dai manieri lagnaschesi e promuovere azioni di valorizzazione e di sviluppo turistico dell'intero borgo.