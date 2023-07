Italia bollente: caldo record, anche a Roma

(Adnkronos) - Italia bollente per l'anticiclone africano Caronte. Caldo e temperature record si registrano in queste ore su quasi tutto il nostro Paese. "Molte località della Sardegna e Sicilia hanno superato la soglia dei 45°C - spiega iLMeteo.it - spiccano i 46.7°C nell'area tra Mazara del Vallo e Sciacca. Temperature fino a 46°C anche in Sardegna".

"Caldo da record anche sul Lazio a Roma, dove tutte le località nel centro della Capitale hanno superato la soglia dei 40°C; qui spiccano i 41,1°C di Tor Vergata, 42,4°C di Roma Salone, 42,9°C Roma Macao, 42,3°C Roma Flaminio".