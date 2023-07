"I nostri frutteti distrutti dalla grandine": azienda agricola di Monteu Roero chiede aiuto agli utenti di GoFundMe

In attesa dei possibili risarcimenti pubblici per i danni tremendi causati dalla grandinata dello scorso 6 luglio, i titolari dell’azienda R’era ‘d Minot di Monteu Roero non sono stati con le mani in mano. Hanno partecipato alle riunioni con gli altri agricoltori, hanno ricevuto la visita di esperti, della televisione, dell’assessore all’Agricoltura della Regione Piemonte, ma intanto hanno deciso di lanciare un appello nel web e hanno ricevuto subito solidarietà e aiuti.



Questa la richiesta pubblicata sulla piattaforma di crowfunding GoFundMe : “Ciao, mi chiamo Lorena. Nella giornata di ieri, 6 luglio 2023, una violentissima grandinata ha colpito la zona del Roero, in basso Piemonte, dove ha sede la nostra azienda. Tutti i raccolti di quest'anno sono stati distrutti, frutteti e noccioleti sono divelti”.



Non sono tardati i riscontri positivi nei giorni seguenti, quando in genere la notizia non è più all’ordine del giorno e viene accantonata come fosse tutto risolto.



Proprio Lorena ci ha confermato: “La nostra zona, ai Bordoni Alti di Monteu Roero, è stata tra le più colpite dal temporale. I raccolti sono praticamente perduti. Oltre ai frutteti, fra cui quelli di pere Madernassa, noi ci occupiamo anche di apicoltura e di produzione mieli, e anche in questo settore è ancora difficile dire quali saranno le conseguenze di questo disastro. Non sappiamo quando e come saremo risarciti, i tempi si preannunciano lunghi. Nel frattempo abbiamo fatto questo appello e avviato la raccolta su GoFundMe riscuotendo subito l’attenzione di molte persone, che si sono dimostrate generose: oltre a donare hanno ordinato on-line i nostri prodotti e in varie altre maniere ci stanno sostenendo”.



Finora la raccolta su GoFundMe ha superato i 1.500 euro, con 37 donazioni. Si spera che l’obiettivo di 5000 euro venga raggiunto.



Non coprirà tutti i danni, ma certo sarà una spinta morale importante per un’azienda agricola giovane, che come tutte quelle colpite dalla calamità, ha bisogno di ripartire e credere nel proprio futuro.



Per contattare l’azienda R’era ‘d Minot www.reradminot.it, email info@reradminot.it.