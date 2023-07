La speciale lezione di Massimo Recalcati per il terzo compleanno dell’ospedale di Verduno

Un evento dal sapore speciale quello che la Fondazione Ospedale Alba-Bra ha voluto organizzare nella serata di ieri, mercoledì 19 luglio, in occasione del terzo anniversario dalla definitiva entrata in funzione dell'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero di Verduno". Protagonista dell’incontro tenuto nell’auditorium realizzato dalla stessa fondazione è stato il professor Massimo Recalcati, chiamato a tenere una lectio magistralis dal titolo "L'umanizzazione della cura”.



Psicoanalista di fama, saggista, pubblicista e seguito volto televisivo, Recalcati ha così fatto da padrino al premio "Ci prendiamo cura di te", che la fondazione nata a sopporto del nosocomio ha voluto dedicare alle compiante figure di Antonella e Silvana Levi, ricordate e raccontate in sala dai rispettivi compagni di vita, Claudio Rosso e Bruno Ceretto.



Rosso, editore di Radio Alba e presidente della Fondazione Radici, ha ricevuto il premio con profonda gratitudine, celebrando la memoria della compagna Antonella Levi. Quest'ultima, direttrice artistica e colonna portante di Radio Alba, ci ha lasciato il 17 dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro una grave malattia, nella quale l'umanizzazione della cura ha svolto un ruolo fondamentale.



Bruno Ceretto, noto imprenditore vitivinicolo, da anni impegnato alla presidenza della onlus diretta da Luciano Scalise, ha ripercorso la carriera della compagna Silvana Levi, deceduta il 2 luglio 2018. Una figura, ha tenuto a ricordare Ceretto, "profondamente legata al territorio in cui aveva mosso i suoi primi passi professionali come medico presso l'ospedale 'San Lazzaro' di Alba".



"Nomi come quelli ricorsi con la celebrazione di questo premio commuovono profondamente, rappresentano persone che ci hanno lasciato e proprio per questo motivo assumono un valore speciale - ha argomentato Recalcati -. Siamo fatti anche delle esperienze dei nostri cari defunti e loro possono continuare a vivere attraverso le vite degli altri”.



Il professore ha approfondito vari aspetti che dovrebbero caratterizzare l'umanizzazione della cura, ponendo particolare enfasi sull'importanza dell'ascolto attivo del paziente, poiché questo non è solo un gesto passivo, ma il mezzo più significativo per attribuire senso alle parole. Inoltre, ha sottolineato "l'importanza del tempo”, necessario per garantire che la vita di un paziente sia riconosciuta nella sua singolarità.



Il concetto di essere presenti e rispondere prontamente al grido di aiuto è stato enfatizzato da Recalcati, utilizzando la suggestiva espressione biblica "eccomi, sono qui". Ha altresì ricordato la distinzione tra "terapia" e "cura", affermando come la prima sia sempre possibile, anche quando le possibilità terapeutiche si esauriscono. “Curare non implica necessariamente prolungare la vita a ogni costo, talvolta è riconoscere la dignità nella resa. La morte stessa può diventare parte della cura: l'importante è restare accanto a chi soffre, fino all'ultimo momento”, il suo pensiero.



La lezione del professor Recalcati si è conclusa con un momento di confronto col pubblico, durante il quale gli spettatori hanno avuto l'opportunità di porre domande e approfondire gli argomenti trattati.



Dal 20 luglio al 31 luglio, la Fondazione Ospedale Alba-Bra offre la possibilità di interagire e proporre suggerimenti e consigli relativi al premio "Ci prendiamo cura di te" attraverso l'indirizzo e-mail info@fondazioneospedalealbabra.it.