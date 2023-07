Nuovi primati di temperatura sulle montagne del Cuneese: il record assoluto coi 34.7 °C ai 720 metri di Monterosso Grana

Diversi i record termometrici che nella giornata di ieri, mercoledì 19 luglio, sono stati battuti nelle stazioni della rete Arpa Piemonte. E’ quanto spiega la stessa Agenzia Regionale per l’Ambiente, che dà conto di come un’area anticiclonica continui "a insistere sul bacino del Mediterraneo, con massimi tra le coste algerine e tunisine, mentre una bassa pressione è pressoché stazionaria sul Mare del Nord a ridosso delle coste norvegesi". Questa situazione – si spiega – favorisce "una forte ventilazione da ovest in quota, che porta a estese condizioni di fohn sui settori montani occidentali cuneesi e torinesi", quelli interessati dai primati di temperatura.



Il record assoluto di temperatura massima è stato registrato nella stazione di Monterosso Grana (34.7 °C), superando il precedente del 27 giugno 2019 (33.4 °C). La stazione è attiva dal 27 luglio 2000 a una quota di 720 metri sul livello del mare.



I record di temperatura massima limitati al mese di luglio si sono verificati in 8 termometri della rete. Da notare che, a parte due, sono tutte località afferenti alle Alpi Cozie settentrionali e in particolare alle Valli Susa, Germanasca e Viù, dove ha colpito maggiormente il Foehn. La più significativa è Gad, che ha registrato 34.0 °C a una quota di 1065 m s.l.m.



Le temperature minime (nell'immagine sotto) si sono rivelate nuovamente elevate superando 5 record assoluti e 8 record per il mese di luglio. I record assoluti di minima si sono registrati in tre stazioni di pianura (Pralormo 22.2 °C, Albano Vercellese 23.1 °C e Trana Sangone con 23.4 °C) e due di montagna (Acceglio 21.1 °C e Argentera 16.3 °C).





La media delle temperature massime registrate il 19 luglio sul Piemonte è stata di 28.4 °C, mentre quella delle minime non ha superato il record del giorno precedente e si è attestata a 19.7 °C.



"Nei prossimi giorni – prevedono i tecnici di Arpa – l’avanzamento di una saccatura verso le Alpi Occidentali porta a deboli infiltrazioni di aria fresca in quota che determineranno locali fenomeni di instabilità da questa sera e cielo irregolarmente nuvoloso per domani e dopodomani con un’instabilità più accentuata sui settori a nord del Po. Questo farà diminuire le temperature massime come le minime, riavvicinando l’andamento alla media climatica del periodo".