Condannato per violenza domestica nel Monregalese, la vittima: "Diceva che ero la causa della morte di nostro figlio"

Quattro mesi con la sospensione condizionale della pena e mille euro di risarcimento. È questa la pena inflitta dal tribunale di Cuneo nei confronti di un uomo di origini marocchine accusato di aver picchiato la sua ex convivente nel maggio dell’anno scorso.

“Siamo stati insieme circa sette anni - aveva raccontato la donna -. Ci siamo presi e lasciati alcune volte. Dalla nostra relazione sono nati due bambini. Uno di loro, l’ultimo, è mancato ad appena due mesi. Abbiamo passato una tragedia. Lui non è mai stato di aiuto né prima né dopo la morte del bambino. Mi accusava di essere colpevole della sua morte, perché quel giorno non ero in casa. Io ho gestito tutto”.

I due abitavano in un piccolo centro ad una trentina di chilometri da Mondovì e dopo la tragedia il loro rapporto sarebbe degenerato. Lui, come dichiarato, avrebbe avuto ‘episodi di rabbia in cui spaccava gli oggetti’. “Ero stufa degli insulti - ha spiegato la donna costituitasi parte civile -. Quel giorno gli avevo chiesto di andarsene e lui mi ha buttata sul divano. Io cercavo di liberarmi e ho iniziato ad urlare. Poi sono intervenuti mia madre e il suo compagno”.

A confermare la discussione tra i due, la madre della donna e il compagno, che abitavano sopra di loro. L’imputato, presente in aula, ha negato ogni addebito di violenza. “Lei ha ragione quando dice che non sono stato di sostegno - ha ammesso -. È vero. Ero talmente sconvolto dalla morte di nostro figlio che avevo solo bisogno di staccare. Ero distrutto. Non le ho mai messo le mani addosso. Quel giorno avevamo litigato e lei aveva minacciato di chiamare i carabinieri. Ho tentato di toglierle il telefono dalle mani e l’altra mano era bloccata da mia suocera. Ero in mezzo alla due donne”.