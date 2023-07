PatchUP inaugura il secondo centro assistenza per smartphone e tablet a Bra

È con grande piacere che annunciamo l'apertura del secondo centro assistenza specialistico per smartphone e tablet, chiamato PatchUP. Dopo il successo ottenuto a marzo con l'apertura del primo centro a Savigliano, i fondatori Carlo, Federico e Lorenzo hanno deciso di ampliare il servizio per offrire assistenza professionale anche ai residenti di Bra e nelle zone limitrofe.

L'inaugurazione del nuovo centro PatchUP avverrà domenica 23 luglio alle ore 15:00 presso la sua sede in Via Principi di Piemonte a Bra. Questo rappresenta un evento importante per gli abitanti della città, che offrirà loro un servizio di riparazioni e assistenza di alta qualità per smartphone e tablet.

PatchUP si distingue per la sua professionalità, esperienza e attenzione verso i dettagli. Il suo team di tecnici altamente qualificati è in grado di affrontare una vasta gamma di problemi tecnici, tra cui display rotto, batteria guasta, cadute accidentali, danni causati dall'acqua e molti altri. I clienti potranno contare su una soluzione rapida ed efficiente per i loro dispositivi.

Con il suo obiettivo di fornire assistenza di qualità, PatchUP dispone di una vasta gamma di parti di ricambio originali per i principali marchi di smartphone e tablet presenti sul mercato. Questo garantisce che i dispositivi vengano riparati con componenti di alta qualità, riducendo al minimo il rischio di futuri problemi.

Nel centro assistenza e vendita PatchUP di Bra, i clienti avranno la possibilità di richiedere i seguenti servizi: sostituzione del display, riparazione della batteria, sostituzione della fotocamera, riparazione di danni causati dall'acqua, aggiornamenti software e molte altre opzioni. Tutti i servizi saranno eseguiti in modo tempestivo e professionale, offrendo soluzioni personalizzate in base alle esigenze specifiche di ogni cliente.

A differenza di altri centri assistenza presenti nella zona, PatchUP si impegna a mantenere prezzi competitivi senza compromettere la qualità dei servizi offerti. Ciò si traduce in una scelta conveniente per coloro che necessitano di riparazioni o assistenza per i propri dispositivi.

Carlo, Federico e Lorenzo hanno deciso di ampliare la loro presenza a Bra dopo il successo ottenuto con il primo centro assistenza a Savigliano. La fiducia ottenuta dai clienti durante questi mesi ha spinto l'azienda a espandersi, al fine di garantire un servizio di qualità anche ai residenti di Bra e nelle zone circostanti.

Ricordiamo che PatchUP Savigliano e Bra sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:30 e 15:30-19:00 – sabato 9:00-13:00.

Telefono PatchUP Bra: 351 521 9274.

Sito internet https://www.patchup.it/

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia

Instagram https://www.instagram.com/patchup_italia/