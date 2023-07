Sanremo Autotrasporti, il miglior servizio per traslochi

Per assicurarti un trasloco senza intoppi, è fondamentale selezionare una ditta che fornisca un'ampia gamma di servizi per accompagnarti in ogni fase del processo, dalla pianificazione al trasporto dei tuoi beni. Considera anche la possibilità di utilizzare servizi aggiuntivi come l'imballaggio e il montaggio dei mobili, oltre alla logistica del trasloco. È fondamentale che l'azienda offra un servizio di deposito sicuro per i tuoi mobili durante il trasferimento, oltre a garantire una qualità eccellente nel servizio di trasloco. È fondamentale selezionare un'azienda affidabile e specializzata che offra soluzioni personalizzate per garantire la massima tranquillità durante il trasloco.

Sanremo Autotrasporti è la scelta perfetta per chi desidera un servizio di trasloco affidabile e professionale.

Per spostarsi in città con pochi spazi di manovra, è indispensabile utilizzare mezzi di sollevamento esterni come autoscale compatte ma adatte a raggiungere qualsiasi altezza in modo sicuro e rispettando le norme ambientali.

Optare per una compagnia affidabile come Sanremo Autotrasporti è fondamentale per garantire servizi su misura e di elevata qualità.

La nostra azienda ha sviluppato una scala innovativa per traslochi che permette di raggiungere in modo sicuro e semplice terrazzi e finestre fino a 51 metri di altezza (16° piano), consentendo il trasporto di qualsiasi tipo di mobile o scatolone. Grazie a questa scala, è possibile accedere anche alle vie strette e ai centri storici.

Se desideri richiedere un sopralluogo per verificare l'utilizzo di un'autoscala, contattaci al numero +39 0184 688281, invia un messaggio su whatsapp al numero +39 3487348170 oppure visita il sito web di Sanremo Autotrasporti.

Sanremo Autotrasporti Sas si trova al numero 48 di Strada Vallegrande a Ospedaletti.