Vino Chianti Classico DOCG: un grande classico della Toscana

Il vino Chianti classico DOCG è uno dei vini più famosi del bel Paese. Come spesso succede per i vini storici, vi sono diverse teorie in ordine all’origine del nome: secondo alcune testimonianze potrebbe derivare dal termine latino “clangor” ovvero “rumore”, per ricordare il rumore delle batture di caccia; secondo altra teoria, il nome di questo vino può essere associato al termine etrusco “clante” ovvero un nome delle famiglie etrusche molto diffuso nelle zone dove è nato questo vino storico.

Ad oggi non c’è alcuna certezza in merito all’origine del nome di questo vino prelibato, tuttavia, è certo che negli anni il Chianti è sempre stato un vino apprezzato da diverse culture. Esistono testimonianze etrusche e romane a dimostrazione delle antiche tradizioni vinicole; anche il nome “Chianti” si identifica storicamente con la Lega dei Chianti di Firenze, zona di produzione di questo vino rosso risalente al XIII secolo.

La differenza tra il Chianti DOCG e il Chianti Classico DOCG

I vini che ottengono la certificazione DOC o DOCG sono tutti assoggettati a specifici disciplinari di produzione, per proteggerne la qualità e le peculiarità. Ciò che contraddistingue il vino Chianti Classico DOCG rispetto a quello “generico” è la zona di produzione. Infatti, solo il Chianti Classico DOCG viene prodotto nel cuore della Toscana, ovvero nelle province situate tra Siena e Firenze, viceversa, il Chianti DOCG viene prodotto nei vigneti che si trovano nel resto della Toscana. Per poter distinguere questi due rossi è necessario controllare la presenza del simbolo del Gallo Nero presente sul collo delle bottiglie dei vini prodotti negli antichi vitigni presenti nella zona d’elezione.

Il Disciplinare del Chianti Classico

Il disciplinare del Chianti Classico pubblicato il 18 settembre 1996 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le caratteristiche e i requisiti che un vino deve soddisfare per potersi fregiare della Denominazione di Origine Controllata e Garantita (D.O.C.G.). In primo luogo, le uve utilizzate nella produzione devono essere principalmente Sangiovese, con la possibilità di aggiungere altre varietà a bacca rossa in quantità massima del 20%.

In particolare sono ammesse le uve Canaiolo, Merlot, Colorino e Cabernet Sauvignon. Le uniche due uve a bacca bianca ammesse dal disciplinare sono Trebbiano e Malvasia, fino a un massimo del 6%, utilizzate insieme oppure da sole. Il disciplinare regola non solo i metodi di produzione, ma anche i metodi di coltivazione delle vigne. In particolare, definisce che ogni ettaro di terreno può produrre al massimo 75 quintali di uva, che permettono di ottenere 52,5 ettolitri di vino circa. Da ogni pianta, è possibile ricavare un massimo di 3 kg di uva e per quanto riguarda la piantumazione di nuovi vigneti, è necessario lasciar trascorrere almeno 5 anni dall’ultima vendemmia.

I vigneti del Chianti Classico devono essere posizionati a un’altitudine massima di 700 metri sul livello del mare, al fine di creare le condizioni ideali per la maturazione delle uve e lo sviluppo delle caratteristiche organolettiche peculiari del vino. La vendemmia dell’uva per la produzione Chianti Classico si svolge solitamente nel mese di ottobre, in seguito a un processo di maturazione iniziato tra luglio e agosto e concluso a settembre, grazie alle escursioni termiche tipiche del territorio che contribuiscono allo sviluppo aromatico del vino.