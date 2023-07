A Sommariva Perno il 22 luglio arriva la famosa Fisorchestra "Rossini"

Sabato 22 luglio, alle ore 21, in piazza Montfrin (centro storico di Sommariva Perno) la FISORCHESTRA “Rossini”, diretta dal maestro Marco Polidori, presenta LA FISARMONICA IN CONCERTO, con opere dei grandi autori classici e contemporanei.

Il concerto rientra nella rassegna "Estate in piazza 2023", organizzata in collaborazione tra Comune, Acli Valle Rossi e San Giuseppe, Pro Loco, ANC Sommariva Perno nell’ambito del percorso “Musica e teatro nel paese della Bela Rosin 2023”, proposto dal Centro culturale San Bernardino con il contributo della Fondazione CRC. L'ingresso è libero.

La FISORCHESTRA ROSSINI è nata nel 1980 per fare musica insieme sotto la guida e la preparazione del Prof. Franco Polidori, il cui calco della mano è esposto al museo “Grandi della Fisarmonica” a Recoaro Terme per l’attività svolta in campo musicale in Italia ed all’estero.

Ha partecipato a diverse trasmissioni televisive ed ha tenuto molti concerti in Italia ed all'estero, alcuni dei quali col M° Gervasio Marcosignori. La tourné in Argentina per conto della Regione Piemonte, con concerti a Buenos Aires, Cordoba e Mar del Plata, che ha caratterizzato la stagione concertistica 1996.

Dal 2010 la preparazione e la direzione dell'Orchestra è curata dal Maestro Marco Polidori, che affianca l'attività di concertista con quella didattica. Oltre all’aspetto dell’esibizione musicale, l’intento della Fisorchestra è anche quello di sensibilizzare il pubblico facendo apprezzare e conoscere questo strumento così tanto poco conosciuto soprattutto nel genere musicale proposto e nella formazione presentata.

Il programma musicale comprende brani di musica classica, standard americani ed autori contemporanei. L'orchestrazione è scritta per quattro parti più il basso, per organico di sole fisarmoniche. L’organico è composto da 12 fisarmoniche sotto la direzione del M° Marco Polidori.